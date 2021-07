Robert Silva destacó “decisiones acertadas” durante la pandemia El Ministerio de Salud Pública autorizó la flexibilización del protocolo y a partir del lunes 2 de agosto no habrá un distanciamiento establecido en los centros educativos.

Actualizado: 29 de julio de 2021 — Por: Redacción 180

El presidente del Codicen Robert Silva dijo que esperan mejorar la presencialidad plena que está en un 60% en Secundaria y Utu y 90% en Primaria. Según los datos de las familias organizadas de escuela pública y liceos los porcentajes de presencialidad son más bajos.

El protocolo incluía un artículo, el 7, que se refería a la distancia entre los estudiantes en el salón de clases. En ese artículo se señala:

Educación Inicial y Primaria: como mínimo un metro.

Educación Media Básica (1er. Año): como mínimo un metro.

Educación Media Básica y Superior (Todos los grados a excepción del primero): como mínimo un metro en los centros educativos ubicados en departamentos identificados por el SINAE/MSP con los colores verde y amarillo conforme al índice de Harvard.

El presidente del Codicen Robert Silva explicó a No toquen nada que el cambio radica en que no habrá un distanciamiento establecido.

“Lo que no va a haber independientemente el índice de Harvard es un distanciamiento establecido. Vamos a asesorar para tener el mayor distanciamiento posible pero no va a ser un metro o un metro y medio”, explicó.

Silva atribuyó la demora en la actualización del protocolo a que “lo impone la situación sanitaria”. “Creo que hemos cumplido bien con los deberes, hemos tomado las decisiones acertadas. Creo muchos augurios de catástrofe que hubo, que no contribuyeron, que entorpecieron la labor que se venía llevando adelante, el tiempo demostró que estaban equivocados. Por suerte y en buena hora”, afirmó.

Los porcentajes de presencialidad

Robert Silva habló sobre la presencialidad en los diferentes subsistemas y esto contó. Dijo que “estamos a nivel país en el entorno de un 60% en Educación Secundaria, algo superior en UTU, que varía según los departamentos, y en Educación Primaria en el entorno del 90% de los establecimientos tienen presencialidad plena. Esto es todos los días, todo el horario”.

Hay escuelas de tiempo completo que van todos los días pero no todo el horario. La mayor dificultad, afirmó, está en 98 escuelas que van días salteado. “Es una cuestión a atender y solucionar”, dijo.

Encuesta presencialidad

Menos de la mitad (48,3 %) de los estudiantes encuestados por las Familias Organizadas del Liceo Público y UTU tuvieron clases con presencialidad plena la semana del 19 al 23 de julio.

Esta encuesta no es representativa de la totalidad de la educación media ya que recibieron un total de 240 formularios, pero puede ayudar a dar un panorama de lo que sucede en algunos centros educativos. En su mayoría las respuestas provienen de liceos (96,3%) y de UTU (3,7%).

La mayoría tiene medio horario o menos de medio horario. El formato más común reportado es la asistencia todos los días de lunes a viernes con una carga horaria parcial.

Las Familias entienden que “la recuperación debe darse en todos los casos que no se haya podido cumplir con el programa del curso. Una amplia mayoría de respuestas recibidas dice que no se les ofrece compensar los contenidos no brindados por la carga horaria disminuida, en la presencialidad ni en la virtualidad”.

Esta semana las Familias explicaron a No Toquen Nada que hubo mayor presencialidad plena debido a que como el país está en color amarillo según el índice de Harvard la distancia de segundo a sexto de UTU o liceo puede reducirse de un metro y medio a un metro.

Escuelas

En las escuelas pasa algo similar. Una encuesta de las Familias Organizadas de la Escuela Pública relevó que el 65% de los grupos estaba alcanzando niveles de presencialidad plena en la semana del 12 de julio.

La encuesta se realizó en la semana del 12 al 16 de julio y relevó 116 grupos diferentes de Inicial y Primaria de 63 escuelas públicas del país.

Las Familias señalan que: “no todos los grupos son convocados a asistir todos los días y todo el horario. Esto se observa en convocatorias de media jornada en escuelas de Tiempo Completo y Tiempo Extendido y de 2 o 3 días por semana en escuelas de 4 horas”.