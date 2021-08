Sinovac “es muy efectiva en prevenir covid severo y un poco menos efectiva en covid sintomático” El ingeniero chileno Eduardo Undurraga fue uno de los autores del estudio sobre la efectividad de la vacuna Sinovac en el país trasandino.

Chile estudió la efectividad de CoronaVac en más de 10 millones de personas y el trabajo fue publicado en The New England Journal of Medicine. Esta vacuna fue la utilizada en Uruguay para inmunizar a toda la población entre los 18 y los 75 años.

En una entrevista con No toquen nada, Undurraga dijo que “la conclusión principal” del trabajo es que “la vacuna Sinovac es muy efectiva en prevenir hospitalización, ingreso a CTI y muerte. Las tres versiones más severas de este virus. Es casi comparable con Pfizer y Moderna”.

En caso del covid sintomático “la efectividad es un poco menor, estimamos un 66%, pero eso significa que aún la vacuna sigue previniendo la infección leve”, señaló.

“Hay que ver que el covid 19 es un virus dentro de una familia de los coronavirus. Uno de los coronavirus es nuestro resfrío común. Esta efectividad así como en el resfrío común va variando en el tiempo. Eso es algo que tenemos que mirar ahora con los datos. Pero en grandes titulares: es muy efectiva en prevenir covid severo y un poco menos efectiva en covid sintomático”, agregó.