Uruguay y su “subestado” carcelario El comisionado parlamentario para las cárceles, Juan Miguel Petit, dijo que Uruguay siempre discute sobre este tema a partir de episodios concretos que funcionan como “armas arrojadizas” lo que impide contruir “líneas macro” para mejorar el sistema peniteniciario.

Actualizado: 04 de octubre de 2021 — Por: Redacción 180

Petit estuvo en una entrevista en No toquen nada tras la interpelación del ministro del Interior, Luis Alberto Heber, a raíz de la aparición de un preso que fue secuestrado y torturado por sus compañeros de celda durante un mes. El comisionado parlamentario dijo que en el tema de las cárceles siempre “discutimos a partir de episodios concretos, todos dramáticos, y que muchas veces terminan siendo armas arrojadizas de un lado y del otro”.

“Al no haber un sistema, una política como sistema, un modelo, hace que esos episodios salgan como disparados, como asteroides y golpeen, y no existe esa contención. Fíjense cómo discutimos en la educación y salud, alguna vez discutimos un episodio concreto pero en general discutimos sobre políticas, sobre modelos, sobre líneas macro. No sobre el episodio concreto. Este tema es un tema rezagado en el Estado, es un subestado, cuesta muchísimo avanzar en estos territorios”, agregó.

Al explicar su idea de las cárceles funcionan como un subestado, Petit consideró que Uruguay “es una país desarrollado, es un país de ingreso alto. No es un paisito subdesarrollado pobre y tristón. Sin embargo en esta área (de las cárceles), la logística, tener sistemas informáticos, bases de información, sistemas, vehículos, videocámaras, un mínimo personal parecen lujos de otro planeta. Sigue siendo una zona donde en algunas unidades no parecen del nivel del Estado uruguayo”, afirmó.

Petit destacó en la nota el reconocimiento que hizo Heber durante la interpelación de que en las cárceles uruguayas se violan los Derechos Humanos.

“Para mí es un señalamiento muy importante. Me resultó muy trascendente que lo dijera de esa manera y me parece que abre la puerta, él convocó a trabajar entre todos. Sobre el tema se puede trabajar y se puede avanzar, quizás hay una dificultad de dar el paso que falta. Si uno tiende la mano y el otro abre la puerta, y los dos están conmovidos por el tema, creo que falta dar el paso que sigue. Ojalá estas señales plasmen lo que falta que es llegar a un acuerdo aunque sea básico, en algunas líneas, que empiecen a densificar o consolidar un sistema”, señaló.