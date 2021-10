Los Rolling Stones dejan fuera su “Brown Sugar” de la gira en EEUU Los Rolling Stones sacaron del repertorio que presentarán en la gira por Estados Unidos la popular canción "Brown Sugar", a raíz de las críticas a la letra que habla de la esclavitud.

Actualizado: 14 de octubre de 2021 — Por: Redacción 180

"¿Te diste cuenta, eh?", dijo Keith Richards al diario Los Angeles Times en una entrevista reciente, cuando fue preguntado por la ausencia de la canción en los conciertos de la banda británica.

"Trato de entender por qué las mujeres tienen un problema con esto. ¿No se han dado cuenta de que esta canción tiene que ver con los horrores de la esclavitud? Pero están tratando de taparlo. Y por ahora no quiero tener problemas", dijo la estrella al diario.

"Espero que podamos resucitar al bebé en su gloria en algún momento", dijo Richards, de 77 años.

La canción, publicada en 1971, habla de esclavos golpeados y de relaciones sexuales con jóvenes esclavas.

En los últimos años, ha sido tildada de "racista" por la crítica y la industria. Recientemente, un escritor escribió en el New York Magazine que es una canción "grosera, sexista y sorprendentemente ofensiva con las mujeres negras".

"Hemos tocado 'Brown Sugar' cada noche desde 1970, pero a veces piensas, bien, la sacaré y veré cómo va", dijo por su parte el vocalista Mick Jagger al diario.

"A lo mejor la volvemos a tocar", advirtió.

En 1995 Jagger dijo a la revista Rolling Stone que "ahora nunca escribiría esta canción".

"Probablemente me autocensuraría. Pensaría, 'oh dios, no puedo. Tengo que parar. Dios sabe lo que quería decir en esta canción. ¡Es la tal mezcla! Todo tipo de cosas de una vez".

Los Stones han reanudado su gira "No Filter" en setiembre tras una larga pausa por la pandemia de coronavirus.

En noviembre de 2021 realizarán una serie de conciertos, entre otros lugares en Los Ángeles, Las Vegas y Detroit.