Extradición de Saab a EEUU es una “injusticia innoble”, dice Maduro El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, calificó este domingo de "injusticia innoble" la extradición a Estados Unidos del empresario Alex Saab, señalado de ser su "testaferro" y acusado de lavado de dinero en ese país.

Actualizado: 18 de octubre de 2021 — Por: Redacción 180

Se trata de "una de las injusticias más innobles y vulgares que se haya cometido en las últimas décadas en el mundo", denunció Maduro en una alocución transmitida por la televisora estatal.

Venezuela, continuó, "se está moviendo en la Organización de Naciones Unidas, en Nueva York, en Ginebra, en los organismos de Derechos Humanos" ante el "secuestro" de Saab, extraditado el sábado desde Cabo Verde.

"Llegó un avión, se bajaron unos matones (...), lo buscaron y lo sacaron a golpes desde el lugar en donde estaba como casa por cárcel y se lo llevaron sin avisarle a los abogados, a la familia, ni nadie. ¡Un secuestro en toda la línea del gobierno de los Estados Unidos!", exclamó el mandatario.

Saab comparecerá el lunes ante una corte de Florida.

El empresario de 49 años y su socio Álvaro Pulido, cuyo paradero se desconoce, están acusados en Estados Unidos de dirigir una vasta red que explotaba un sistema de subsidios alimentarios en Venezuela.

Según Washington, transfirieron unos 350 millones de dólares fuera de Venezuela a cuentas que controlaban en Estados Unidos y otros países. Corren el riesgo de ser condenados a 20 años de prisión.

No obstante, Saab aseguró que no colaborará con la justicia estadounidense, según una carta leída el domingo más temprano por su esposa en una concentración en su apoyo en Caracas.

"No tengo nada que colaborar con Estados Unidos, no he cometido ningún delito", dice el documento leído por Camilla Fabri, esposa de Saab.

Venezuela tildó el procedimiento como un "secuestro" de su "embajador", pues Saab, que es colombiano, recibió la nacionalidad venezolana y un título diplomático mientras estaba preso en el país africano.

Alex Saab fue acusado en julio de 2019 en Miami por lavado de dinero y arrestado en junio de 2020 durante una escala de avión en Cabo Verde, costa noroeste de África.

AFP