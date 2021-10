“Hay médicos que al día de hoy te dicen que no creen en los Cuidados Paliativos” Pese a ser un derecho asistencial reconocido en Uruguay, la médica Gabriela Píriz, actual coordinadora del Servicio de Medicina Paliativa del Hospital Maciel, dijo que es una actividad no reconocida por algunos colegas.

Actualizado: 21 de octubre de 2021 — Por: Redacción 180

Gabriela Píriz (No toquen nada/ José Benítez)

Píriz lleva muchos años trabajando en la especialidad y fue la responsable del Plan Nacional de Cuidados Paliativos entre 2012 y 2020.

Los Cuidados Paliativos están reconocidos en Uruguay por ley desde 2008 y el Plan Nacional se creó en 2013.

La ley dice que “toda persona tiene derecho a acceder a una atención integral que comprenda todas aquellas acciones destinadas a la promoción, protección, recuperación, rehabilitación de la salud y cuidados paliativos, de acuerdo a las definiciones que establezca el Ministerio de Salud Pública”.

Además, este servicio está incluido como prestación en la canasta que hace el MSP y que obliga a brindar a todos los prestadores del sistema.

Sin embargo, Píriz dijo en una entrevista con No toquen nada que “hay médicos que al día de hoy te dicen que no creen en los Cuidados Paliativos como si uno pudiera creer en una especialidad médica. Es como si yo te dijera que no creo en Cardiología. Esto es una prestación de salud, somos especialistas, estamos formados, hay un buen número de gente formada en Uruguay: médicos, enfermeros pero también psicólogos y trabajadores sociales”.

“A nadie se le ocurre que tu necesites un cirujano y te digan que no tienen. ¿Por qué dicen que no tienen Cuidados Paliativos? Es un cambio cultural”, afirmó.

Píriz dijo que siempre cuesta introducir las nuevas especialidades médicas pero en el caso de esta además hay una “veta filosófica”.

“A veces lo asociacian a la bondad, a la religión. Yo siempre comento lo mismo. Nosotros no somos buenos, somos profesionales. Sí, tenemos una carga distinta pero que también la tienen los compañeros que hacen emergencia, los que hacen CTI, los que hacen Primer Nivel de Atención. Son cargas laborales distintas. Si sos profesional, cargás menos pero igual te impacta todo lo emocional y lo social”, explicó.

Respecto a cuándo hay que aplicar Cuidados Paliativos, la médica recomendó ver la ordenanza publicada en la página del Ministerio de Salud Pública o directamente contactarse con el Plan Nacional.

“Lo que hay que tener claro es que Cuidados Paliativos es para muchas patologías de niños y para muchísimas patologías de adultos, en diferentes etapas. No nos podemos ir para el otro lado y decir que es desde que se diagnostica la enfermedad. No hay que generalizar. Pero en algunas enfermedades, sí”, señaló.