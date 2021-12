Las recomendaciones de seguridad “para arrancar” al comprar un auto Alejandro Furas, secretario general de Latin NCAP, enumeró el equipamiento básico de seguridad que los consumidores deben tener en cuenta al comprar un auto.

Actualizado: 10 de diciembre de 2021 — Por: Redacción 180

Furas contó en No toquen nada qué responden cuando se les pregunta qué recomendaciones básicas de seguridad hacen.

Latin NCAP comenzó en el año 2010 y califica entre 0 y 5 estrellas la protección que brindan los vehículos para ocupante adulto y para ocupantes niños. Mediante test de colisión, Latin NCAP evalúa la versión más básica en seguridad de los modelos disponibles en el mercado.

Entonces, primero habría que considerar que al auto que van a comprar tenga las cinco estrellas, el máximo de seguridad en el protocolo vigente de esta organización.

En cuanto a los elementos de seguridad, enumeró:

Por lo menos dos airbags frontales

Por lo menos dos airbags laterales

Por lo menos dos airbags laterales de protección de cabeza

Control electrónico de estabilidad

Protección al peatón

Limitador de velocidad

Frenado autónomo de emergencia

Sistema de asistencia de carril y detección de punto ciego

“Esas son las recomendaciones para arrancar. No necesariamente llegás a las cinco estrellas con eso”, advirtió Furas.

“Nosotros lo hemos testeado, tenés autos con muchos airbags, muy caros, muy lujosos, pero que en los tests no funcionan. El hecho de tener los elementos no te garantiza que sean lo suficientemente eficientes para llegar a la protección. Las estrellas se las damos de acuerdo al desempeño de los elementos que tenga. No importa cuántos ni qué caro es el auto. El tema es que protejan y funcionen adecuadamente, es eso lo que se valora”, explicó.

Latin NCAP defiende que las estrellas de seguridad de un vehículo funcionen como el etiquetado de alimentos. Es decir, que todos los modelos deban tener visible qué valoración de seguridad tuvieron en las pruebas de choque que realizan.

“Es como el etiquetado de alimentos que ha funcionado muy bien en algunos países. Es un elemento de información al consumidor, que no aspira a cambiar el mercado en sí en forma directa. El etiquetado no impide que el auto se venda, podés vender autos de cero a cinco estrellas, es la preferencia del consumidor la que va a decidir qué comprar. El tema es tener la información. Puede ser que en Uruguay tengamos etiquetado y la gente termine comprando autos de dos y tres estrellas. Puede ser que prefieran eso”, afirmó Furas.