Camioneros: sobrecarga horaria y falta de controles “nos están llevando a pagar el costo con vidas” El Sindicato Único del Transporte de Carga y Ramas Afines (Sutcra) advierte sobre la sobrecarga horaria que padecen los camioneros que muchas veces termina en siniestros fatales por causa del cansancio.

Actualizado: 28 de febrero de 2022 — Por: Redacción 180

En una entrevista con No toquen nada, dos representantes del Sutcra denunciaron la falta de controles que vive el sector respecto a las condiciones de trabajo de los choferes de camiones. Afirman que hay sobrecarga horaria y evasión.

El secretario general del sindicato, Ricardo Aloy, habló de un siniestro de medidados de febero en Ruta 3 en el que murieron un camionero y un obrero que estaba trabajando en la ruta.

“Este es un hecho puntual pero no es un hecho aislado”, dijo Aloy. En ese caso el sindicato denuncia que el camionero venía trabajando desde hacía 20 horas, sin descanso.

“Nosotros exigimos el cabal cumplimiento de la ley de ocho horas y la ley de horas extras. Que se limiten las jornadas. No es una cuestión que podamos decir que estamos reivindicando algo para mejorar condiciones desde el punto de vista de la organización sino que afecta a la población en general”, afirmó.

Una de las causas de esta situación es el pago por viaje que se realiza en el sector.

“Te pagan 3.000 pesos por el viaje y vos después lo tenés que hacer dentro de 24 horas. Un viaje de Rivera Montevideo son ocho horas para venir y ocho horas para volver. Son 16 horas. También tenés que tener presente el tiempo muerto de la carga y la descarga. Estamos hablando de 20 horas efectivo y eso se hace continuamente en la semana porque camionero que se sube el lunes se baja el sábado. Hay otros que trabajan los siete días. ¿Cómo llega al jueves ese compañero?”, preguntó Aloy.

Desde el sindicato se afirma que en los Consejos de Salarios se intentó “legalizar” esta forma de pago alternativa que no contempla la jornada de ocho horas y el pago de horas extra. Esto agravaría la situación en la que los trabajadores consideran que ya “están pagando costos con vidas humanas”.

La integrante de la directiva sindical, Viviana Núñez, afirmó que “las empresas del transporte en su mayoría son reaccionarias. Empresas donde si los trabajadores trabajan sus ocho horas y no hacen sus horas extras o no se suben al camión muchas más horas, los empiezan a cortar, no les dan viajes. Así, una seguidilla”.