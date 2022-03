En busca de más transparencia, Pasquet vuelve a intentar el resistido voto electrónico en Diputados Otra vez un presidente de la Cámara de Diputados intentará instalar el voto electrónico. Ahora lo propone el colorado Ope Pasquet y es el último de varios intentos fallidos en una década.

Actualizado: 10 de marzo de 2022 — Por: Redacción 180

“Creo que es hora de que los ciudadanos que nos votan puedan saber fácil y rápidamente qué votamos nosotros acá adentro. Y el instrumento para alcanzar ese objetivo se conoce desde hace tiempo y lo usan muchos parlamentos en el mundo: el voto electrónico", dijo Pasquet en su discurso de asunción como presidente de la Cámara de Representantes.

"No estoy inventando nada, sé que hubo intentos serios para incorporarlo al funcionamiento de la cámara. Por distintas razones esos intentos no llegaron a buen fin. Renovaremos el empeño por concretar esa aspiración de darle mayor transparencia a la actividad parlamentaria, estando naturalmente a lo que la cámara resuelva”, agregó

El voto electrónico es útil en dos aspectos: la asistencia y la transparencia.

En el Parlamento uruguayo solo se vota por la afirmativa, no hay votación negativa ni abstenciones, por lo tanto el único dato que queda registrado es el total de votos afirmativos sobre la cantidad de presentes.

La única excepción es si un legislador pide que el voto sea nominal. En ese caso el presidente pregunta legislador por legislador, se puede votar negativo y queda todo registrado. Pero es muy poco frecuente, menos aún en la Cámara de Diputados.

Solo para poner un ejemplo, el Congreso de los Diputados de España instaló el voto electrónico hace 45 años, en febrero de 1979.

En marzo de 2013 el presidente de la Cámara de Diputados en ese periodo, Germán Cardoso, realizó una licitación pública para la compra de equipamientos de la sala. La mayor parte de la licitación estaba destinada a la renovación del sistema de audio de la Cámara: 225 micrófonos, 189 parlantes, y todo lo necesario para su instalación. Además exigía que la base de los micrófonos tuviese un lector de huellas dactilares y un sistema de visualización de la votación electrónica. La licitación exigía aspectos técnicos del audio pero no del sistema de voto electrónico.

Cardoso terminó su gestión con una sesión de prueba, pero el sistema nunca se utilizó en una sesión oficial.

Pasaron nueve años y ocho presidentes luego de Cardoso. Ninguno pudo avanzar en la instalación del sistema.

En 2018 Cardoso le dijo a No toquen nada que el sistema estaba listo para ser utilizado. Gerardo Amarilla del Partido Nacional (2016) y Alejandro Sanchez del Frente Amplio (2015) dijeron que el software no estaba diseñado para la forma de votación del Parlamento uruguayo. Además, el Parlamento no tenía las licencias como para poder modificar el software según sus necesidades.

Junto con la transparencia la otra información que aporta el voto electrónico es qué legislador está en sala. Esto es relevante ya que el sistema de control de asistencia contabiliza la presencia de un legislador solo con entrar al hemiciclo. Pero no se controla la permanencia.

Sanchez decía en 2018 que “el voto electrónico no tiene muchos adeptos en el Parlamento”. Esto se da por dos razones. Primero porque existe la “viveza” de que si un ciudadano reclama a un legislador por una ley que no sabe si la votó, el diputado le puede decir que no lo votó aunque sí lo haya hecho.

Además es una forma de registrar la permanencia en cámara. Pero esto plantea el problema de que estar no quiere decir que haya mayor trabajo por parte del legislador o legisladora. Puede estar durmiendo toda la sesión, ironizó Sánchez.

Hoy cuando los legisladores ingresan a la cámara, los funcionarios los registran como presentes. Pero no se sabe cuánto tiempo permanecen. Si hubiera voto electrónico sí se sabría. “Eso es una cuestión que hace que a muchos legisladores no les guste”, dijo Sánchez.

Al ser consultado sobre cómo piensa encarar este tema, Pasquet definió que lo primero fue crear un grupo de trabajo con técnicos de la Cámara de Representantes para que hagan una evaluación de la situación y que propongan una solución. Este grupo tiene plazo hasta el 8 de abril. Luego buscará que todos los partidos apoyen la instalación del voto electrónico.

Con base en un informe de José Benítez, para No toquen nada.