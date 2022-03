“El voto en blanco se considera voto por No” El ministro de la Corte Electoral, José Garchitorena, afirmó que el voto anulado en el referéndum del próximo domingo “no se tiene en cuenta para la proclamación del resultado”.

Actualizado: 23 de marzo de 2022 — Por: Redacción 180

“Para que triunfe el Sí tiene que ser la mayoría de los votos válidos. El voto en blanco es un voto válido. El voto válido es por Sí, por No, y en blanco. El legislador en la ley, para que no cupieran dudas y para que a nadie se le ocurriera reglamentariamente cambiar esto, dijo que el voto en blanco se considera voto por No. Lo puso en la ley. No era necesario pero (lo hizo) para evitar interpretaciones”, explicó Garchitorena en No toquen nada.

El ministro reiteró que esto no era necesario porque el voto en blanco es un voto válido. “Lo que está vigente hoy es que el Sí para triunfar tiene que tener la mitad más uno de los votos válidos emitidos el próximo 27. El voto anulado se escruta, se contabiliza, se deja constancia en las actas pero no se tiene en cuenta para la proclamación del resultado”, agregó.

Para anular un voto las opciones son colocar hojas de las dos opciones en el sobre, una hoja de votación con un objeto extraño, hojas de votación marcadas o más de una hoja de votación.

“Conceptualmente lo que se anula es una hoja de votación. Si no hay hoja de votación es un voto en blanco. Si en un sobre hay solamente un objeto extraño, un objeto que no es una hoja de votación, es un voto en blanco porque no hay hoja de votación”, explicó Garchitorena.

¿El referéndum deroga o anula?

El ministro de la Corte dijo que la corporación no tendrá competencia en la interpretación del resultado en caso que gane el Sí. Garchitorena contó la razón por la que las papeletas dicen “referéndum contra 135 artículos...”

“La palabara 'contra' se puso expresamente para evitar poner 'para anular' o 'para derogar'. Lo hicimos expresamente para no tomar partido en un debate que no está zanjada porque la Constitución no establece cuál es el efecto del referéndum. La ley reglamentaria no interpretó ni aclaró este punto. Esto está abierto y en caso de ganar el Sí el lunes empieza a otro debate. Será un tema del Parlamento y eventualmente de la Suprema Corte de Justicia”, afirmó.