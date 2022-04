El acuerdo de precios en la cadena cárnica “es ilegal” El economista Sebastián Fleitas consideró que el acuerdo entre los frigoríficos y el gobierno para bajar el precio de algunos cortes de carne está prohibido para la Ley de Defensa de la Competencia.

Actualizado: 07 de abril de 2022 — Por: Redacción 180

“El peligro principal de estos acuerdos es que terminen generando colusión. Es decir que las empresas en vez de competir se acostumbren a fijar precios de forma explícita como hacen ahora o de forma tácita quizás en el futuro en el momento donde quieran subir los precios”, explicó Fleitas en su columna de No toquen nada.

Un acuerdo de este tipo “es contrario a lo que parecería deseable para la economía, donde normalmente se usa la competencia para generar precios más bajos y mejor calidad de los servicios”.

El economista recordó que estos acuerdos están prohibidos por el artículo cuarto de la Ley de Competencia vigente. “No importa que haya o no un efecto anticompetitivo o que hayan acordado un precio bajo ni que haya participado el gobierno”, afirmó.

“El hecho de la Comisión de Defensa de la Competencia se expida es importante no solo para este tema en particular sino porque además debería expresarse para proteger su reputación. Aquí básicamente no hay una ilegalidad o hay una ilegalidad y la comisión no está planteándolo. Entonces, es relevante que la comisión lo plantee. Creo que es relavante para dar una señal clara a los agentes en el mercado sobre cuándo pueden hacer determinadas prácticas”, agregó.