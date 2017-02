Traslado de fiscal del caso Ancap es “un balde de agua fría” La fiscal del Crimen Organizado, María de los Ángeles Camiño, pidió el traslado de su cargo por motivos de salud.

17 de Febrero de 2017

Entre otros casos, Camiño tenía a cargo el caso de las denuncias de los partidos de la oposición por las pérdidas en ANCAP en los dos primeros gobiernos del Frente Amplio.

El fiscal de Corte Jorge Díaz había informado a los partidos políticos esta semana. Este jueves en conferencia de prensa explicitó su sorpresa y su incomodidad por la situación.

"Una situación de este tipo nos cae como un balde de agua fría. La Fiscalía estaba trabajando en la implementación del Código, en la distribución de las cargas de trabajo por modalidades delictivas, cómo íbamos a hacer con los asuntos viejos y los nuevos, cómo íbamos a asumir toda esta transformación tan profunda del proceso penal a partir del 16 de julio, y un evento de esta naturaleza nos trastoca totalmente y nos coloca en una situación compleja", expresó.

La jueza del caso ANCAP, Beatriz Larrieux, definió en los últimos días que comiencen a declarar como indagados una larga lista de personas.

El fiscal de Corte dijo que la vacante dejada por Camiño en la fiscalía especializada en Crimen Organizado será cubierta con celeridad para no enlentecer el avance del caso ANCAP.

"No me alegra para nada estar en esta situación. Hoy tengo un problema que ayer no tenía. Si hay alguien que queda en una situación incómoda es la Fiscalía", dijo Díaz.

"Vamos a hacer todo lo posible para que sto se resuelva rápidamente y no se obstaculice el desarrollo de la investigación", agregó.

"Siempre en estos casos que están vinculados de alguna manera al sistema político generan algún tipo de suspicacia, pero nosotros aspiramos a que esto avance lo más rápidamente posible", expresó el fiscal.

"Si me lo deja decir en arachán básico: que caiga quien caiga", señaló Díaz.

Fuentes judiciales señalaron a No toquen nada que Camiño efectivamente estaba sufriendo problemas de salud, en gran medida a causa de sus condiciones de trabajo.