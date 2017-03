Escuelas del Sodre incluirán formación curricular El Sodre asignará un nuevo local cerca del Auditorio Adela Reta a las Escuelas de Formación Artística y le agregará la formación curricular de primaria y primer ciclo de secundaria, anunció este martes la ministra María Julia Muñoz.

Actualizado: 15 de Marzo de 2017 | Por: Redacción 180

El presidente Tabaré Vázquez se ha interesado “por demás” en esta obra planteada por el director del Ballet Nacional del Sodre, Julio Bocca, dijo Muñoz. Entonces, ella junto a la ministra de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, Eneida De León, están trabajando en el llamado para concretar las obras.

“El presidente de la República nos ha encomendado a instancias del maestro Julio Bocca que las escuelas de formación artística estén en un local cercano que pertenece al Sodre y que realmente puedan estar alojadas en un edificio que también brinde la formación curricular, tanto de la enseñanza primaria como de primer ciclo de la enseñanza media”, informó Muñoz.

Bocca estuvo este martes en No toquen nada y recalcó la importancia de avanzar en el proyecto de esa escuela para alimentar las necesidades futuras del Sodre como espacio cultural del Uruguay.

“Que el niño no tenga que andar de un lado para el otro. Hacés toda esa currícula a la mañana y a la tarde y no llegás (a las clases artísticas) con la energía que necesitás para prepararte”, dijo Bocca en No toquen nada.

“Hay que ir empujando pero es necesario que todo esté en un mismo espacio. Allí va a estar lo que es clásico, folclórico, contemporáneo, lírica, coro de niños… No es sólo ballet, es una escuela completa y tiene que ver con lo que el Sodre va a necesitar para alimentar todo lo que es el edificio”, agregó.

Muñoz y la ministra de Turismo, Lilián Kechichián, participaron de la presentación de la presentación de las líneas estratégicas de las Escuelas de Formación Artística del Sodre para el presente año.