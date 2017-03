Qué mide el ranking que puso a Montevideo al tope de calidad de vida del continente La consultora Mercer ubicó a Montevideo como la ciudad de Latinoamérica con mejor calidad de vida en su último ranking anual.

Actualizado: 15 de Marzo de 2017 | Por: Redacción 180

En el ranking de calidad de vida de 2017 de la consultora estadounidense Mercer, Montevideo se ubicó en el puesto 79º a nivel mundial y fue la mejor posicionada en América Latina.

Para la elaboración de dicho ranking, la empresa indica en su sitio web que evalúa las condiciones de vida de más de 450 ciudades en todo el mundo, de las cuales se analizan 39 factores agrupados en diez categorías.

Las primeras cinco son: entorno político y social (estabilidad política, criminalidad, orden público, etc); entorno económico (regulaciones del cambio de moneda, servicios bancarios); entorno socio-cultural (libertad de prensa, limitaciones a las libertades individuales); consideraciones médicas y de salud (servicios médicos, enfermedades infecciosas, contaminación en el aire, disposición de residuos y saneamiento) y educación (estándares y disponibilidad de escuelas internacionales).

Los indicadores restantes son: servicios públicos y transporte (electricidad, agua, transporte público, atracos en el tránsito, etc); recreación (restaurantes, teatros, cines, deporte, esparcimiento, etc); bienes de consumo (disponibilidad de comida, elementos de consumo diario, automóviles, etc); vivienda (alquileres, electrodomésticos, muebles, servicios de mantenimiento) y ambiente natural (clima y registro de desastres naturales).

El sitio añade que los datos fueron analizados durante setiembre y noviembre de 2016.