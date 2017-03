“Johnny B. Goode por siempre” El mundo de la música lamenta la muerte el sábado a los 90 años de Chuck Berry, una leyenda del rock n' roll que inspiró y marcó a muchos.

Actualizado: 19 de Marzo de 2017 | Por: Redacción 180

- Bruce Springsteen: "Chuck Berry era el más grande ejecutante del rock, guitarrista, y el mayor compositor de rock que jamás vivió. Esta es la inmensa pérdida de un gigante de todos los tiempos".

- Brian Wilson (Beach Boys): "Estoy tan triste por la noticia de la muerte de Chuck Berry -- una gran inspiración! Todos los que amamos el Rock n' Roll lo extrañaremos. Amor & Misericordia".

- Ringo Starr (The Beatles): "RIP. Y paz y amor Chuck Berry, el Sr. rock'n roll".

- Lenny Kravitz: "Ave, ave Chuck Berry!!! Ninguno de nosotros sería nada sin ti. Sigue rockeando, hermano!"

- Rod Stewart: "Todo comenzó con Chuck Berry. Nos inspiró a todos. El primer álbum que compré fue 'En vivo en el Tivoli' de Chuck y ya nunca fui el mismo".

- The Rolling Stones: "Los Rolling Stones están profundamente entristecidos por la muerte de Chuck Berry. Fue un auténtico pionero del rock, una enorme influencia. Chuck Berry no solo era un guitarrista, cantante e intérprete brillante, sino que fundamentalmente era un verdadero maestro de la composición. Las canciones de Chuck Berry vivirán por siempre."

- Mick Jagger: "Estoy muy triste de enterarme de la muerte de Chuck Berry. Quiero agradecerle por su música, que nos inspiró mucho. Iluminó nuestros años de adolescencia, dio vida a nuestros sueños de convertirnos en músicos y subir a un escenario. Sus letras brillaron por encima de otras y arrojaron una extraña luz sobre el famoso sueño americano. Chuck, fuiste increíble y tu música quedará marcada por siempre en nosotros".

- Ronnie Wood: "Muy triste, la muerte de Chuck Berry implica el fin de una era. Fue uno de los mejores y mi inspiración, un verdadero personaje, de verdad".

- Keith Richards: "Una de mis grandes luces se ha apagado".

- Arnold Schwarzenegger: "Cuando tenía 10 años y soñaba cada noche con mudarme a Estados Unidos, Chuck Berry era la música de fondo. Sacudió al mundo. RIP".

- Stephen King: "Murió Chuck Berry. Me rompe el corazón, pero 90 años no está mal para el rock and roll. Johnny B. Goode por siempre".

