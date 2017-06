Castrilli culpa al juez por la eliminación de Uruguay "De haber contado el partido con un árbitro capacitado para estar en un mundial Uruguay no hubiera quedado fuera de la final", opinó el exárbitro argentino Javier Castrilli.

Actualizado: 08 de Junio de 2017 | Por: Redacción 180

Castrilli se expresó durante y después del partido entre Uruguay y Venezuela a causa de la aplicación del videoarbitraje. En primer lugar destacó que se utilizó "con justicia" en el penal a favor de Uruguay. "Cero protesta, cero amonestación, cero sensación injusticia", escribió.

Luego, ante el codazo de Hernández, dijo que el venezolano "debió ser expulsado". "Tremendo codazo en el rostro a de la Cruz y lo amonesta el polaco. Absurdo", expresó.

Antes de los penales, Castrilli escribió: "Marciniak lo hizo posible. La mano silenciosa de omisión rinde frutos. Hernandez continuó jugando. Uruguay contra equipo con jugador de más". "Si Uruguay queda fuera de la final será por otro error de implementación del VAR. Hernández debió ser expulsado y no se usó el VAR", agregó.

Tras la victoria venezolana, el exjuez amplió su opinión: "En niveles de competencia tan parejos la omisión de una expulsión resulta tan injusta ventaja deportiva como decisiva. La omisión de expulsar resulta una enfermedad silenciosa letal. Venezuela merece elogios que ocultarán y olvidará Marciniak y su injusticia. Todos los medios elogiarán a Venezuela justamente. Olvidarán o relativizarán que jugó con un jugador de más. Efecto anestésico de la omisión", escribió.

"Cada vez que árbitro omite una expulsión segenera VENTAJA DEPORTIVA INJUSTA. Resultados tapan todo y hablar de esto es idioma no inteligible. De haber contado el partido con un árbitro capacitado para estar en un mundial Uruguay no hubiera quedado fuera de la final. En el mejor momento de Uruguay el árbitro le otorgó a Venezuela una clara ventaja injusta al no expulsar a Hernández por tremendo codazo", agregó.

"Marciniak dejó sus huellas dactilares en la eliminación de Uruguay al no expulsar a Hernández Felicitemos a Venezuela sin olvidar a los Marciniak que tenemos en nuestros países. Miremos y veamos el fútbol...", concluyó.