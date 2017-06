Bandas Educativas llegó a 350.000 descargas digitales Nicolas Peruzzo y Alejandro Rodríguez Juele, cofundadores de las historietas educativas digitales Bandas Educativas hablaron en No toquen nada sobre su proyecto, cómo comenzaron a crear cómics basados en capítulos de la historia nacional y el desafío de entretener y educar a niños y jóvenes.

Los cómics de Bandas Educativas alcanzaron las 350.000 descargas digitales. El proyecto que ha incluido a más de 40 ilustradores fue fundado por Nicolás Peruzzo, Alejandro Rodríguez Juele y Victoria Saibene en 2011 a raíz de los festejos del Bicentenario.

Reconocen que si bien han llegado al papel de distintos modos, su proyecto “siempre ha sido digital por un tema democratizador”, según dijo Peruzzo. La medida les permite alcanzar potencialmente a cada escolar a través de las computadoras del Plan Ceibal, mientras que sería imposible imprimir 400.000 revistas color para repartir a cada alumno.

Si bien no se consideran expertos en historia, el éxito de sus primeras historietas -que recopilaban los hechos del 1811- los llevó a continuar por ese camino, y se adentraron en el Proceso Artiguista para ilustrarlo.

“No hay mucha historieta educativa en el mundo, o sí la hay pero con un criterio que no nos gusta mucho. Lo ejemplifico con lo que era Charoná, donde venía un dibujito de Artigas y abajo aparecía un texto que decía ‘Artigas ganó la Batalla de Las Piedras’. Nosotros buscamos algo más narrativo, y no es que haya muchos ejemplos. Asterix es el paradigma: está basado en la historia y la enseña de rebote”, contó Rodríguez Juele en No toquen nada.

Alejandro Rodríguez Juele y Nicolás Peruzzo (Foto: Twitter - @NoToquenNada)

El siguiente desafío era encontrar buenas material para narrar en forma de historietas y vencer el prejuicio de que la historia uruguaya era aburrida.

Peruzzo dijo que Victoria Saibene, que además es su asesora en temas históricos, tenía la misión de buscar historias reales que fueran divertidas. “Ahí encontramos el asalto a la Isla de Ratas por parte del ejército artiguista durante el Sitio de Montevideo. Luego estuvo la historia de los corsarios, que los hubo en el río de la Plata y era muy parecido a lo que se ve en ‘Piratas del Caribe’. Eso también es historia uruguaya y es una forma de entrarle a los niños: hay una aventura pero también hay un contenido atrás que es el que la maestra les puede bajar a tierra”, comentó Peruzzo.

Su tarea los llevó a ser convocados por diversas instituciones públicas, como la Junta Nacional de Drogas, el Ballet Nacional del Sodre (BNS), el Instituto Nacional de Colonización o la Biblioteca Nacional. Rodríguez Juele reconoció que se sienten “muy satisfechos” por “lograr que la historieta sea aceptada como un lenguaje válido para políticas públicas”.

Para el BNS, por ejemplo, realizan una versión en historieta del espectáculo que van a ver los niños del programa de escuelas rurales que son llevados al Solís. Rodríguez Juele dijo que no se quedan solo en narrar la anécdota de la obra sino que también explican fundamentos del ballet e identifican los pasos y las figuras.