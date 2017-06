Los memes son “la orquesta del Titanic” de Brasil

Sandro Sanfelice dice que los creadores de estas bromas -normalmente un fotomontaje con una leyenda humorística que se viraliza en las redes sociales- son como la orquesta del Titanic. Frente al torrente de escándalos que ahogan al gigante sudamericano desde hace más de dos años, ellos piensan seguir tocando.

Y sus agudas notas parecen llegar lejos. Con 1,3 millones de seguidores en Capinaremos, su página de Facebook, este empleado de una compañía telefónica en Curitiba (sur) afirma que algunos de sus memes han alcanzado los cinco millones de usuarios.

Para seguirle el ritmo a este Brasil frenético, Sanfelice creó el año pasado la "Capina Meme Factory", una central de productores de chistes que se agrupan en una página cerrada de Facebook. Allí cualquier integrante puede proponer su meme, y si es bien valorado y cumple las reglas éticas, será publicado por alguno de los diez moderadores.

Una vez en el ciberespacio, tendrá una vida fugaz pero que podría ser explosiva en el segundo país más activo del mundo en Facebook, según datos de la compañía.

"Todos los asuntos que toman cierta relevancia acaban convirtiéndose en memes casi instantáneamente, desde algo banal hasta una decisión de la corte electoral", cuenta este joven de 28 años, quien como el resto de integrantes de Capinaremos colabora voluntariamente.

Una de sus grandes noches fue la del 17 de mayo, cuando el diario O Globo reveló una grabación en la que Michel Temer parecía dar el aval al pago de un soborno. Mientras la crisis daba otro giro inesperado, dejando el futuro del presidente colgando de un hilo, muchos brasileños le pusieron ingenio a su indignación.

Por cientos de miles de celulares comenzaron a correr entonces fotomontajes satíricos del mandatario o una vieja imagen de sus predecesores -y grandes enemigos políticos- Luiz Inácio Lula da Silva y Dilma Rousseff, riendo a carcajadas.

Welcome to your tape pic.twitter.com/1UmT4AsDXz