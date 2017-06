“Hay personas que optan que su hijo no tenga la posibilidad de escuchar” En 2008 Uruguay aprobó un plan para la detección temprana de la hipoacusia, pero nueve años después no se logró mejorar la situación. Uno de las explicaciones es que esto se debe a factores culturales. “Hay personas que defienden que no se haga ningún tipo de intervención”, dijo a No Toquen Nada un especialista en el tema.

