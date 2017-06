Los nominados a los Premios Graffiti 2017 Este jueves se dieron a conocer los nominados a los Premios Graffiti 2017.

Actualizado: 22 de Junio de 2017 | Por: Redacción 180

Categorías a Entregar en Ceremonia de Lanzamiento – Sala Zitarrosa 12 de julio

MEJOR DISEÑO DE ARTE

Chau - Jorge Barral / Little Butterfly Bajo Licencia Sondor

Chillan las Bestias - Chillan las Bestias / Bizarro

Nanda - Nanda / Independiente

Tardes infinitas - Giraluna / Independiente

Temprano - Milongas extremas / Independiente



MEJOR DVD MUSICAL

Aeternam - Fixion / Independiente

Concierto 30 Aniversario - Jorge Nasser / MMG

El viaje de la semilla - Encanto al alma / MMG

En Vivo Teatro Solis - Spuntone Mendaro / Bizarro

Tango, Milonga y Candombe en vivo - Rubén Rada / MMG



MEJOR VIDEO CLIP

Canción nueva - Mux / Feel the Agua

Eructo de Semen - Carmen Sandiego / Bola de nieve

Qué sería de mí - Once Tiros / Independiente

¿Quién Sabe? - Juan el que Canta / Can Picafort

Revólveres y Rosas - Socio / Bizarro



MEJOR RE EDICIÓN

7 y 3 - Jaime Roos / Bizarro

Dias de Blues - Dias de Blues / Little Butterfly Bajo Licencia Sondor

Esta noche - Jaime Roos / Bizarro

Estamos Rodeados - Jaime Roos / Bizarro

Opus Alfa - Opus Alfa / Little Butterfly Bajo Licencia Sondor



MEJOR EDICIÓN ESPECIAL

50 años de Los Zucará - Julio Víctor González / MMG

2003-2016 - Boomerang / Bizarro

HPLE20 Grabaciones Perdidas vol. I 1996​-​2001 - Hablan por la Espalda / Independiente

Colección Histórica - La Trampa / Bizarro

Selladas uno (1983-1992) - Jaime Roos / Bizarro



MEJOR LIBRO SOBRE MÚSICA URUGUAYA

Libro de partituras Suite para piano y pulso velado - Luciano Supervielle / Ediciones B

Marama & Rombai El Libro - Clara Esmoris / Penguin Random House

Nos íbamos a comer el mundo. 20 años de rock en Uruguay (1990-2009) - Kristel Latecki / Ediciones B

Uruguayos cantores - Mateo Magnone / Ediciones B

Zitarrosa, canciones ilustradas - Martín León Barreto (ilustrador) / Alfredo Zitarrosa (letras de canciones) / Zona Editorial



MEJOR ÁLBUM EN VIVO

En Vivo Teatro Solis - Spuntone Mendaro / Bizarro

Rock criollo - Pecho E´ Fierro / Bizarro

Sesiones - El Astillero / Bizarro

Tango, Milonga y Candombe en vivo - Rubén Rada / MMG

Un día de Julio - Agarrate Catalina / MMG



MEJOR ARTISTA NUEVO

11235 - The Islingtons / Independiente

De santos y bandidos - Aborigen / Independiente

Instantes decisivos - Papina De Palma / Bizarro

La calma de las cosas quietas - La Mujer Pájaro / Independiente

Los buenos modales - Los Buenos Modales / Pure Class Music



MEJOR ÁLBUM DE INSPIRACIÓN CRISTIANA

Cambiaste mi mundo - Día Tres / Del Reino

Diego Reynolds Unplugged - Diego Reynolds / Ludibarro

En las buenas y en las malas - Mas que Vencedores / Del Reino

¿Qué me lleva a amarte? - Luis Alzamendi / Del Reino

Remando - Juan Carlos Labandera / Del Reino



MEJOR ÁLBUM DE JAZZ

Increyendo - Santiago Blanco & Cosa e Mandinga / MT

Interior - Felipe Ahunchain Trio / Domus Jazz

Homenaje a Rada - The Radas Old Boys / Ayuí

Khronos - Francisco Fattoruso / MMG

Ultramarino - TrÍo Ibarburu / MMG



MEJOR ÁLBUM DE MÚSICA INSTRUMENTAL

Dos pequeños conciertos para piano - Leo Maslíah / Perro Andaluz

Jagüel - Federico Nathan Trio / Perro Andaluz

Khronos - Francisco Fattoruso / MMG

Suite para piano y pulso velado - Luciano Supervielle / Bizarro

Ultramarino - Trío Ibarburu / MMG



MEJOR ÁLBUM DE HIP HOP

2001: el Stand Up - Milanss / Ruleta

Debute - Puchero / Independiente

Hace que exista - Eli Almic & DJ RC / Independiente

Los Buenos Modales - Los Buenos Modales - Pure Class Music

Trapecio - Clipper x Santi Bm / Independiente



MEJOR ÁLBUM DE MÚSICA ELECTRÓNICA

El Otro - Walas / Independiente

Esencia - Individrum / Perro Andaluz

Lobo dorado - Lobo Está? + El Niño que Toca Fuerte / Maginate

Mux - Mux / Feel the Agua

Suite para piano y pulso velado - Luciano Supervielle / Bizarro



MEJOR ÁLBUM INDIE

Ceres y Venus - La Foca / Bola de nieve

El Folk de la Frontera - Molina y los Cósmicos / Santas Palmeras

La calma de las cosas quietas - La Mujer Pájaro / Independiente

Mapas Anatómicos - Carmen Sandiego / Bola de nieve

Quebrajar - Mushi Mushi Orquesta / Independiente



MEJOR ÁLBUM DE METAL Y HARD ROCK

Autores en Vivo 6 / Testimonio en Audio - Radical / Pentagram / Blacktape Unorthodox

Bagual - Bagual / Caotic

NLS - Nameless / Caotic

Rock criollo - Pecho E´ Fierro / Bizarro

Rude Mood - Rude Mood / Independiente



MEJOR ÁLBUM DE CANDOMBE FUSIÓN

Ansina 1032 - Comparsa Integración y Alejandro Luzardo / Sondor

Barrio Sur - Hugo Fattoruso y Barrio Sur / MMG

Comunión total - Fede Blois / Independiente

El hijo de - Diego Janssen / Independiente

Hermano Moreno - Lágrima Ríos / MMG



MEJOR ÁLBUM DE REGGAE

Descorchando tu conciencia - María la del Barrio / Independiente

Existir - Ser - Resistir - Elsantoremedio / Independiente

La recompensa es el camino - Tribu Dy Rasta / Barca

Renace - Karma Man Kaya / MMG

Todo que sí - Pedro y los Medusa / Independiente

Categorías a Entregar en XV Ceremonia de Entrega de Premios Auditorio del Sodre - 9 de agosto

MEJOR ÁLBUM DE MÚSICA INFANTIL

Canciones cortitas y otras no tanto - Marcelo Ribeiro y la extravagancia banda / Independiente

Canciones Peregrinas - Música para jugar - Leticia Ruibal y Ginkgo Biloba / Independiente

El juego se vuelve canción - Ajó, experiencias musicales oportunas / Perro Andaluz

El viaje de la semilla - Encanto al alma / MMG

Tardes infinitas - Giraluna / Independiente



MEJOR ÁLBUM DE ROCK Y POP ALTERNATIVO

Chillan las Bestias - Chillan las Bestias / Bizarro

Conspiraciones - Los Oxford / Triple RRR

El Folk de la Frontera - Molina y los Cósmicos / Santas Palmeras

Encrucijado - Yamandú Gallo / Bizarro

Temprano - Milongas extremas / Independiente



MEJOR ÁLBUM DE FOLCLORE

Ahí nomas - Copla Alta / MMG

Ahora sí! - Carlos Paravís / MMG

Desde los afectos - Carlos Alberto Rodríguez / Sondor

Misturado - Chito de Melo / Ayuí

Viaje a la raíz - Silvana Marrero y Carlos Darakjian / Tararira Music



MEJOR ÁLBUM DE TANGO

Gurí - Cuarteto Ricacosa / Ayuí

Muestrario - Cuarteto Ciudad Vieja / Perro Andaluz

Orquesta Típica Randolfo - Orquesta Típica Randolfo / MT

Tango hereje - Proyecto Caníbal Troilo / Ayuí

Tango, Milonga y Candombe en vivo - Rubén Rada / MMG



MEJOR ÁLBUM DE MÚSICA TROPICAL

Gracias a la gente - Vanesa Britos / MMG

La música es música - El Gucci / MMG

Otra calle - El Fata y Los Fatales / Bizarro

Trayectoria - Carlos Goberna y su Sonora Borinquen / Sondor

Vida mia - Lucas Sugo / MMG



MEJOR ÁLBUM DE MÚSICA POPULAR Y CANCIÓN URBANA

En Vivo Teatro Solis - Spuntone Mendaro / Bizarro

Hasta el otro carnaval - Emiliano y El Zurdo / MMG

Mi corazón bombón - Mariana Lucía / Los años luz - Perro Andaluz

Semillas - Rossana Taddei / Bizarro

Un día de Julio - Agarrate Catalina / MMG



MEJOR ÁLBUM DE CUMBIA POP

Dale que suena - Mawi / MMG

De fiesta - Rombai / MMG

La búsqueda - Sonido de la Costa / MMG

Que no se note! - Diego Salomé / MMG

Toco para Vos - Toco para Vos / Warner



MEJOR ÁLBUM DE PUNK

10:10 - Punkzer / Entropía

El arte es asunto serio - Prank! / Independiente

El maestro interior - Iván & Los Terribles / Independiente

Relajo pero con orden - Trotsky Vengarán / Bizarro

Servicios Fúnebres - The Moors / Independiente



MEJOR ÁLBUM DE POP

Bajo ningún concepto - Gonzalo Brown / Perro Andaluz - Cosita Kultural

Corazón en reparo - La Santa / Bizarro

Instantes decisivos - Papina De Palma / Bizarro

Mi corazón bombón - Mariana Lucía / Los años luz - Perro Andaluz

Sesiones - El Astillero / Bizarro



MEJOR ÁLBUM DE ROCK Y BLUES

Bunker - Once Tiros / Independiente

Rústico - Los Prolijos / Independiente

Grieta en la luz - Hermanos Brother / Independiente

La calma de las cosas quietas - La Mujer Pájaro / Independiente

Chau - Jorge Barral / Little Butterfly Bajo Licencia Sondor



MEJOR PRODUCTOR DEL AÑO

Bruno Andreu, Santiago Bolognini y Pablo Silvera - Bunker - Once Tiros / Independiente

Fabrizio Rossi Giordano - Mapas Anatómicos - Carmen Sandiego / Bola de nieve

Luciano Supervielle - Suite para piano y pulso velado - Luciano Supervielle / Bizarro

Martín Buscaglia - Encrucijado - Yamandú Gallo / Bizarro

Yamandú y Tabaré Cardozo - Un día de Julio - Agarrate Catalina / MMG



MEJOR COMPOSITOR DEL AÑO

Chillan las Bestias - Chillan las Bestias - Chillan las Bestias / Bizarro

Garo Arakelian, Diego Presa, Gonzalo Deniz - Sesiones - El Astillero / Bizarro

Luciano Supervielle - Suite para piano y pulso velado - Luciano Supervielle / Bizarro

Nicolás Molina - El Folk de la Frontera - Molina y los Cósmicos / Santas Palmeras

Pablo Silvera, Bruno Andreu y Santiago Bolognini - Bunker - Once Tiros / Independiente



MEJOR SOLISTA FEMENINA DEL AÑO

Instantes decisivos - Papina De Palma / Bizarro

Rossana Taddei - Semillas / Bizarro

Mariana Lucía - Mi corazón bombón / Los años luz - Perro Andaluz

Estela Magnone - Telón / Bizarro

Vanesa Britos - Gracias a la gente / MMG



MEJOR SOLISTA MASCULINO DEL AÑO

Jorge Nasser - Concierto 30 Aniversario / MMG

Luciano Supervielle - Suite para piano y pulso velado / Bizarro

Nicolás Molina - El Folk de la Frontera / Santas Palmeras

Tango, Milonga y Candombe en vivo - Rubén Rada / MMG

Yamandú Gallo - Encrucijado / Bizarro



MEJOR DÚO O BANDA DEL AÑO

Agarrate Catalina - Un día de Julio / MMG

Chillan las Bestias - Chillan las Bestias / Bizarro

El Astillero - Sesiones / Bizarro

Once Tiros - Bunker / Independiente

Trotsky Vengarán - Relajo pero con orden / Bizarro



TEMA DEL AÑO

192 Manga - Trotsky Vengarán / Bizarro

Buscándome - Senda 7 / Bizarro

Cuando se pone a bailar - Rombai / MMG

El amor anda suelto - El Astillero / Bizarro

Qué sería de mí - Once Tiros / Independiente



ÁLBUM DEL AÑO

Bunker - Once Tiros / Independiente

Chillan las Bestias - Chillan las Bestias / Bizarro

El Folk de la Frontera - Molina y los Cósmicos / Santas Palmeras

Sesiones - El Astillero / Bizarro

Suite para piano y pulso velado - Luciano Supervielle / Bizarro