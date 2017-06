Entre el sueño de la Roma y de la selección uruguaya Lucas Torreira está de vacaciones en Fray Bentos. Mientras combina el gimnasio con los entrenamientos en el club 18 de Julio y los encuentros con sus amigos, habló con 180 del fútbol italiano, del interés de la Roma y del deseo de jugar en la selección uruguaya.

Actualizado: 22 de Junio de 2017 | Por: Diego Muñoz

¿Qué se hace en las vacaciones?

No resigné los entrenamientos porque me gusta mantener la rutina. Pero también aprovecho a disfrutar con la familia y los amigos.

¿Qué hacés?

El gimnasio no lo perdí. Desde la primera semana que llegué ya comencé a ir al gimnasio y tengo el club 18 de Julio acá. Aprovecho que están entrenando las juveniles y me voy a mover un poco con ellos.

Sos uno de los nombres que suena fuerte en Italia. ¿Cuál va a ser tu futuro?

No te sé decir muy bien. Se habla de muchas cosas. Ahora salió el interés de la Roma y me pone muy contento aunque lo manejo con tranquilidad. Pero la verdad que siento que es un gran reconocimiento al trabajo que hice en la temporada. Aunque de eso se estará encargando mi representante porque yo trato de mantenerme al margen y disfrutar de las vacaciones.

Que se hable de un club como la Roma debe ser impactante

Es muy lindo porque uno de chico siempre sueña con jugar con los mejores equipos del mundo y sentir que la Roma está interesada en mí es un reconocimiento al trabajo y al sacrificio.

¿Te gustaría pegar el salto? ¿Sentís que estás preparado?

Sí, me encantaría. Soy un chico al que le gustan los desafíos, crecer y mi intención es evolucionar. Obviamente que si está la oportunidad quiero aprovecharla al máximo. Es lindo que esté atrás de uno la Roma, porque se trata de uno de los equipos más importante del mundo, tener doble competición, me encantaría pegar ese salto.

Te fuiste callado y te afirmaste en el fútbol italiano. Hoy parece que empieza a verse esa siembra.

La verdad que sí. Estoy muy bien, muy cómodo en Italia. Fue importante que me haya ido chico porque aprendí desde ese momento lo que era el fútbol italiano, que en general a los sudamericanos nos cuesta mucho porque es muy táctico. Lo pude conocer muy bien y meterme de lleno. Lo disfruto mucho el fútbol italiano.

Hay una característica que tiene que ver con tu forma de juego y es tu forma de salir por el medio. Lo hacés en general de forma vertical, hacia delante. ¿Eso es una elección?

Sí. Eso lo aprendí con los entrenadores que he tenido y sobre todo con el técnico actual en la Sampdoria (Marco Giampaolo) porque nos pide que juguemos en vertical y jugar hacia delante. Y obviamente que si perdemos la pelota lejos del arco menos peligro vamos a tener. Me ayuda también para eso mi pasado como media punta o atacante.

¿Ese pasado de media punta o atacante tiene incidencia en tu juego?

Sí. Incide mucho porque jugando de mediapunta o atacante tenés muy poco tiempo para resolver y eso lo aplico ahora en el medio donde también hay poco tiempo porque hay mucha gente. Eso te obliga a jugar con pocos toques y hacia delante.

¿Qué significó para vos haber sido el mayor recuperador de pelotas del Calcio?

Es muy importante y lo valoro mucho. Quiere decir que estoy bien posicionado dentro del campo y lo tomo como algo positivo. Además en un fútbol donde hay mucha gente en el medio. Pero también ayuda ser un equipo compacto porque te facilita para estar cerca del balón.

¿Es Italia tu lugar en el mundo o te imaginás en otra Liga?

Ya son tres años y medio en Italia y me adapté muy bien en el fútbol pero si está la posibilidad de pasar a otra liga me gustaría probar otras cosas, desafiarme.

¿Qué te ha dicho tu representante, Pablo Bentancur, de esto? ¿Lo consultás?

Tengo muy buena relación con Pablo. Lo conozco desde la primera temporada que estuve en la Sampdoria pero, obviamente, tiene más relación con mi padre por el tema de que no me gusta hablar mucho de estas cosas. Lo dejo que lo maneje mi viejo. Pero tengo muy buena relación y siempre ha sido muy directo.

Tenés contrato en la Sampdoria hasta 2020. ¿Tenés claúsula de salida?

No.

En su momento se habló que Italia te quería nacionalizar. También está, imagino, latente la posibilidad de jugar por la selección uruguaya en algún momento. Vos podés jugar con cualquiera de las dos, no tenés impedimentos reglamentarios aún. ¿Tenés ganas de jugar en alguna de las dos o tenés ganas de jugar en una selección en particular?

Cuando salió esto de Italia me puso contento porque es lindo que una selección esté detrás pero la realidad es que yo no le quiero gustar a la selección italiana sino quiero gustarle a la selección uruguaya porque yo soy uruguayo y cuando me fui del país me fui con la ilusión de crecer, llegar a un alto nivel y ser convocado a jugar en la selección de mi país.

¿Estás pendiente ante las convocatorias?

Sí, claro que cuando llega la hora de que convoquen estoy muy ilusionado y a la expectativa de poder estar citado. Pero sin locuras. Mi cabeza está en trabajar duro, en seguir creciendo para algún día estar en la selección de mi país.