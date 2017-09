Cristina Fernández: “No soy de izquierda, soy peronista” La ex presidenta argentina, Cristina Fernández, le concedió una entrevista a Infobae y habló del aumento de su patrimonio, la corrupción y dijo que no era de izquierda.

Actualizado: 15 de Setiembre de 2017 | Por: Redacción 180

Cristina Fernández fue entrevistada por el periodista Luis Novaresio para Infobae. Una charla de dos horas que fue transmitida en vivo por el sitio web.

La ex presidenta argentina dijo que así como alguien cuando es progresista y de izquierda lo asume, quien es de derecha también tiene que asumirlo. Entonces, el periodista le preguntó si ella era de izquierda. “No, yo soy peronista”, dijo.

Novaresio le repreguntó si era peronista de izquierda o derecha. “Uy, si nos ponemos a discutir esto vamos a necesitar tres horas y no vamos a llegar a ninguna conclusión. A vos te parecerá un tema atrapante, pero al que perdió el trabajo, que no tiene plata para estudiar, que no tiene casa donde vivir o no le alcanza para el alquiler, esas discusiones no le parecen atrapantes”, respondió Fernández.

En medio de la entrevista, el periodista le informó a la ex presidenta que se estaba ratificando su procesamiento por asociación ilícita en la causa judicial relacionada con la adjudicación de obra pública.

“Que un gobierno elegido democráticamente, en tres oportunidades, por amplias mayorías, sea considerado una asociación ilícita revela que hay un manejo del Poder Judicial para poder invalidar un proceso político que se dio en el país. Casualmente, por la misma figura hoy se quiere juzgar a Dilma Rousseff, a Lula y al PT, también por asociación ilícita”, respondió Fernández.

La entrevista tuvo cuestionamientos sobre el incremento patrimonial del matrimonio Kirchner y la corrupción de la que se acusa a sus gobierno. Una de las imágenes más emblemáticas a nivel de esto a nivel mediático es la del ex secretario de Obras Públicas, José López, llegando a dejar bolsos con millones de dólares en un convento.

Fernández dijo que cuando vio eso sintió tristeza, angustia y pensó en los jóvenes que ellos habían incorporado a la política.

“Quisiera saber cuándo y quién le entregó ese dinero. Me cuesta creer que frente a fajos de dinero termo sellados, numerados, que se pueden identificar, todavía la justicia no haya podido determinarlo. Me encanta que me hayas hecho esa pregunta de López, porque esa noche en Calafate yo quería patear todo. No pensé en mí, ni en el gobierno o los pibes. A ver, ¿cómo te explico? Si tengo que elegir una cosa de mi gobierno, la más importante, es la incorporación de miles de pibes a la política. Yo pensé en ellos, ¿qué piensan esos pibes que ven esto? Los que se tatúan mi imagen, la de Néstor (Kirchner) o ‘no fue magia’ en los brazos. Creo que lo odié en ese momento a José López, como pocas cosas he odiado en mi vida”, afirmó.