Dique Maua: Senado aprobó proyecto para licitar el puerto de Buquebus La Cámara de Senadores dio media sanción a un proyecto de ley que autoriza al Poder Ejecutivo a enajenar dos padrones sobre la rambla sur de Montevideo conocidos como Predio Mauá.

Actualizado: 06 de Diciembre de 2017 | Por: Redacción 180

Los padrones pasarán a manos del ganador de una licitación para realizar una terminal portuaria de pasajeros.

El proyecto de hacer una terminal allí fue presentado por la empresa Buquebus, única empresa que ofrece transporte marítimo de pasajeros entre Montevideo y Buenos Aires.

El proyecto, que pasó a la Cámara de Diputados, fue aprobado con los votos del Frente Amplio y el Partido Nacional, mientras que el Partido Colorado y el Independiente se manifestaron en contra.

Este tema había sido tratado por el Senado el 8 de noviembre. En esa oportunidad, el senador José Mujica manifestó que la necesidad de enajenar los padrones respondía a que iban a ser usados por Buquebus como garantía para conseguir la financiación del proyecto.

“El asunto de la propiedad tiene que ver con la financiación desde el exterior. Conseguir los recursos para financiar este proyecto. No sé si esta información le sirve a alguien pero como supongo que van a controlar no tendría sentido que teniéndola en la cabeza no la vuelque para que los actores políticos del país lo tengan como un elemento”, dijo Mujica.

Por ese motivo se postergó la aprobación del Senado durante un mes más. Y motivó que el Senado agregara un artículo donde explicita que la enajenación se va a efectuar siempre que se cumplan las obras y que de ningún modo se podrá usar como garantía.

El ministro de Transporte y Oras Públicas Víctor Rossi, dijo que la demora en aprobar el proyecto es excesiva y que se opina sin haberlo leído.

“No hemos podido lograr que se entendiera el proyecto. Hablan de que con ese terreno se va a financiar no sé qué... no se va a financiar nada. Esos terrenos van a ser del Estado uruguayo hasta que llegue el momento de que haya una contrapartida que justifique la permuta. Si no, seguirán siendo del Estado uruguayo. Molesta incluso cuando en el desarrollo de las sesiones parlamentarias se dicen tonterías”, dijo el ministro.