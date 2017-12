El “ABCDE” y otras claves del cáncer de piel La dermatóloga Alejandra Larre Borges dio algunas claves sobre el cáncer de piel y la exposición al sol. Este cáncer es el de mayor prevalencia en nuestro país.

Actualizado: 26 de Diciembre de 2017 | Por: Redacción 180

Cáncer de piel: los más graves son los menos frecuentes

El cáncer es una proliferación de células malignas que invaden un tejido y tienen capacidad de irse a otros, algo que se conoce como metástasis. En el caso particular del cáncer de piel existen tres tipos básicos que son los más frecuentes (más del 90% de los casos) y dentro de esta mayoría los menos frecuentes son los melanomas, que a su vez son los más graves. Sin embargo, en Uruguay, la mitad de las muertes no son por melanomas y esto muestra que muchos no son tratados a tiempo.

Un cáncer que se puede ver

Lo bueno del cáncer de piel es que uno lo puede detectar a simple vista. No se necesitan estudios invasivos, dolorosos, ni que molesten al paciente. Se pueden detectar en forma temprana si tenemos médicos entrenados e incluso la propia gente puede hacerlo, porque muchas veces son ellos que vienen con señales claras.

El ABCDE

Hay un ABCDE para detectar el cáncer de piel. Si una lesión es (A) asimétrica, tiene (B) bordes y límites irregulares, múltiples (C) colores como blanco, azul, marrón oscuro o claro, un (D) diámetro mayor a cinco o seis milímetros y (E) evolución rápida.

Diagnóstico precoz muerte de 5%

Cuando un cáncer de piel se detecta entre el primer mes y el tercero, solo hay un 5% de posibilidades de morir, pero en los diagnósticos tardíos la posibilidad crece al 95%.

El rey de provocar el cáncer de piel

El sol no es malo, es un gran antidepresivo y es positivo para las personas. Pero dentro de lo bueno siempre hay algo malo y acá son las radiaciones ultravioletas (se pueden agregar las camas solares). Estas radiaciones no se ven y no duelen, pero están durante todo el día. Su pico máximo de incidencia es a mediodía.

La hora para no exponerse

De 11 a 16 horas se recomienda no estar expuesto al sol. La peor franja de exposición es entre las 12 y las 13 horas, ahí no deberíamos estar expuestos. Hay que aclarar que, si la persona no tiene un factor de riesgo elevado o no tiene una enfermedad que le impida exponerse, no necesita usar protector solar cada vez que esté al sol.

La población de riesgo

Para el melanoma tienen más riesgo aquellos que tienen muchos lunares, tanto típicos como atípicos, los que tienen antecedentes familiares, los que se ponen rojos cuando se queman y los que tuvieron dos quemaduras solares (se pelaron) antes de los 15 años. Esas quemaduras dejan una secuela, la piel tiene memoria y te lo cobra dentro de 10 o 20 años.

Niños más expuestos y con mayores problemas

El 50% del sol que recibimos en la vida se toma antes de los 20 años porque tenemos más tiempo libre. Por eso los niños son la población de riesgo y a esto se suma que tienen la piel más sensible al daño. Además, es el momento en el que se adquieren hábitos, por eso hay que ser cuidadosos.

El mejor protector

Estar a la sombra es la mejor forma de protegerse, después está la ropa que usamos, el sombrero y los lentes, por último está el protector solar.