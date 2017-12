Oposición cuestiona al FA por reinstalar debate sobre voto en el exterior El Frente Amplio y Unidad Popular dieron media sanción en Cámara de Diputados a un proyecto de ley que crea una comisión encargada de proponer formas para concretar el ejercicio de derecho a voto de los uruguayos en el exterior.

Actualizado: 22 de Diciembre de 2017 | Por: Redacción 180

En la exposición de motivos el proyecto plantea que la Constitución no prohíbe el voto de los ciudadanos uruguayos en el exterior y que, por lo tanto, le corresponde al Estado buscar la forma de dar cumplimiento a ese derecho.

Los partidos Nacional, Colorado e Independiente cuestionaron duramente la iniciativa y se retiraron de sala antes de pasar a la discusión del proyecto. El nacionalista Gustavo Penadés dijo que considerarn a este proyecto inconstitucional. “Pero por encima de lo consideramos en su procedimiento, en su fondo y en su forma absolutamente atentatorio del relacionamiento político que, teniendo mayorías o no, el sistema se debe”, dijo el diputado al anunciar el retiro del Partido Nacional de sala.

Uno de los principales argumentos de los partidos que se retiraron de sala es que lo votado en Cámara requiere dos tercios y no mayoría simple porque se trata de una interpretación de la ley electoral. Para eso se basan en el artículo 7 de la Constitución.

Desde el Frente Amplio, la emepepista Lilián Galán rechazó esa interpretación y acusó a la oposición de querer generar un hecho político con su retiro de sala. “no es una ley electoral y por lo tanto no precisa dos tercios de votos. Eso lo tenemos que tener bien claro porque todos lo sabemos por más que estemos interpretándolo de otra manera porque, vuelvo a decir, queremos generar un hecho político porque no queremos discutir justamente del convidado de piedra que tenemos acá que es el voto en el exterior”, dijo.

El colorado Ope Pasquet agregó a la lista de cuestionamientos el dato del plebiscito realizado en 2009 donde la iniciativa para habilitar el voto en el exterior obtuvo sólo un 37% de apoyo. “No se puede desconocer además un pronunciamiento del pueblo que fue llamado a votar para habilitar el voto desde el exterior y lo rechazó. Eso es un dato político insoslayable. Ahora se pretende hacer tabla rasa con todo eso, con la Constitución, con la ley, con el pronunciamiento popular de 2009 e imponer oblícuamente, ladinamente, a través de este proyecto, algo que va contra la Constitución y que pretende hacerle decir a la Constitución lo que la Constitución no dice”, criticó.

A esto contestó la diputada del Ir, Macarena Gelman. “Quiero dar lectura a lo que se consideró en el plebiscito: 'los ciudadanos uruguayos habilitados para votar tienen derecho a ejercer el sufragio en elecciones, plebsicitos o referendum desde cualquier país donde se encuentren por la vía epistolar'. Nos estamos refiriendo a voto epistolar, no a otro mecanismo. Y acá insisto que no estamos hablando de ningún mecanismo, la comisión nos aconsejará, porque tampoco nos va a obligar en ningún aspecto porque el debate legislativo no se va a evitar”, consideró.

El primer artículo del proyecto de ley interpreta los artículos 7 y 81 de la Constitución de tal forma que se entiende que está habilitado el voto de los uruguayos que residen en el exterior (como muestra de eso se maneja el ejemplo de los que viajan a votar en las elecciones).

El segundo artículo crea una comisión honoraria que tendría 120 días de plazo para expedirse sobre posibles mecanismos para permitir el cumplimiento del derecho a voto de los ciudadanos uruguayos residentes en el exterior. Esa propuesta deberá ser remitida al Poder Legislativo para su consideración.

La comisión estará integrado por varios organismos del Estado (Cancillería, Corte Electoral, Institución Nacional de Deechos Humanos, y de dos Consejos Consultivos) y por un representante ade cada uno de los partidos con presencia en el Parlamento.