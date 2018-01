Cómo fue la realización de “No dormirás” Gustavo Hernández, director de la película “No dormirás”, habló con Verano en DelSol y contó detalles sobre el proceso de realización de esta coproducción uruguayo-argentino-española, que se estrena el próximo 11 de enero en todo el país.

Actualizado: 07 de Enero de 2018 | Por: Redacción 180

Hernández, conocido por haber dirigido “Dios local” y “La casa muda” contó en Verano en DelSol que “No dormirás” es “un thriller de suspenso que tiene algunas vetas de terror, pero es más de investigación con algo de drama”.

La película es una coproducción entre Uruguay, Argentina y España, se estrenará el 11 de enero en todos los cines del país. Está protagonizada por la española Belén Rueda y los argentinos Eva de Dominici y Germán Palacios.

El director reconoció que este film se separa de sus anteriores realizaciones, que “estaban más apuntaladas al terror puro y duro” y reconoció que existe una suerte de “boom” del género.

“Empezó en 2010 con ‘La casa muda’, y se fue dando de forma natural. La película fue a Cannes, se vendió en muchos lugares, terminaron haciendo una remake americana, y eso te abre un montón de puertas. Tengo algún proyecto que sale de este género pero te dicen ‘aguantá, vamos a hacer una más de estas’”, contó.

Consultado sobre si esto hace que se encasille en el thriller/terror, dijo que constantemente le llegan proyectos de este género, y en América Latina no hay tantos directores de esta familia de películas.

“Es impresionante como se expandió el género y se está viendo con otros ojos. En décadas anteriores estaba muy subestimado. Ahora se ha levantado el nivel y hay un escalón más arriba”, indicó.

Hernández también contó que la idea del guión se le ocurrió a partir del videojuego “Guitar Hero”, en el que se debe hacer coincidir las notas que aparecen en la pantalla con las del controlador para hacer sonar canciones tal como son. “Venía de un rodaje y habíamos estado unas 50 horas sin dormir. Terminó, llegué a casa y estaba sobregirado, no podía dormir. Puse bajita la tele, me puse a jugar y estaba un paso adelantado, ya sabía las notas que venían. Hice un récord de puntos y me fui a dormir. Mi hijo me preguntó cómo hice y le dije que no sabía, que era como que los sentidos estaban mucho más alertas. Le comenté eso mismo al productor y hablamos que podría estar bueno para trabajar sobre la idea del insomnio. Empezamos así y salió la idea del grupo de teatro que empieza a experimentar y ver cosas que en un plano que no se ve... De esa anécdota chiquita nació el guión de la película”, contó.

El director confesó que el papel de Belén Rueda lo escribieron pensando en la actriz española, aunque consideraban que era un sueño que ella fuera a aceptarlo. Contó que el productor la llamó y a los pocos días, Rueda lo llamó a Hernández diciendo que estaba leyendo el guión. “Yo estaba paralizado porque la admiro. Me dijo que estaba buenísimo y que quería participar. A partir de ella se armó el resto del elenco”, explicó.

También dijo que Rueda ayudó mucho a De Domici en el set y contó que hay una escena, precisamente, en la que Rueda enseña cosas a la joven argentina, que fue improvisada casi que en su totalidad. “Belén empezó a tirar cosas de oficio ayudando a Eva y le dije, ‘vamos a incorporar esto a la película’. Lo que hizo está mucho mejor que lo que estaba escrito”, dijo.

Otra particularidad del rodaje se dio con la locación elegida: un orfanato abandonado en Argentina, que había sido mandado a construir durante el gobierno de Juan Domingo Perón. “Se sienten energías extrañas allí”, contó Hernández.

“Los cuidadores nos decían que nos quedáramos un rato en la cocina por las noches. Se dice que sentís que te tiran la camisa desde atrás, como los niños que pedían comida en ese edificio. No pude confirmar ningún mito porque no me quería quedar solo en ningún lugar”, explicó entre risas el realizador.

“No dormirás” se estrena el jueves 11 de enero en todos los cines del país y tendrá su Avant premier el 9 de ese mes en Buenos Aires.