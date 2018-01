Un tour por murales y graffitis de Ciudad Vieja, una puerta al arte urbano Montevideo Street Art Tour ofrece la oportunidad de conocer los murales y graffitis que viven en los muros de Ciudad Vieja, las historias detrás de cada pincelada y la motivación de los artistas. James Lumsden, londinense que reside en Montevideo, fundador y guía en el proyecto, dijo a 180 que “el arte y el tour son formas positivas de atraer gente a Ciudad Vieja, un barrio con un potencial enorme”.

El corazón rojo en el centro del mural salpica de sangre al resto de las letras: “Yo ♥ mi barrio”. Rodeado por variados graffitis y dibujos de personajes que representan a las culturas del hiphop y el candombe, el muro de la Peatonal Sarandí es el punto de partida de una reciente propuesta cultural: Montevideo Street Art Tour.

El emprendimiento -llamado originalmente Montevideo Graffiti Tour- ofrece a locales y turistas la oportunidad de recorrer Ciudad Vieja observando una gran cantidad de murales y graffitis ubicados en muros, plazas, casas y hasta contenedores de basura. El tour se realiza tanto en español como en inglés.

Imágenes de personas fusionadas con criaturas marinas, homenajes a ciudadanos del barrio, y hasta un mural inspirado en una historia de Oscar Wilde son solo algunas de las escenas que se ven en el camino. Los artistas repasados incluyen a Alfalfa, Pol Corona, Malegría, David De La Mano y los miembros del Colectivo Licuado, entre otros.

James Lumsden, que además de ser uno de los fundadores, es uno de los guías que lleva adelante el tour, dijo a 180 que el arte urbano es un regalo de los artistas a la gente que pasea por la calle, y él disfruta de comunicarle ese regalo al público, ya que no es lo mismo observar que entender las obras.

De qué se trata

El recorrido dura unas dos horas. Entre las decenas de comercios cerrados y casas abandonadas que resisten de pie en Ciudad Vieja, el tour rescata los lugares que los artistas han encontrado para darle color y vida a una zona que a veces parece olvidada por muchos montevideanos.

Desde enormes murales de varios metros de alto, pasando por dibujos imperceptibles para el transeúnte apurado, hasta algunos que interactúan con el medio y se modifican si se abren o cierran algunas puertas; el recorrido sorprende a todo aquel que no acostumbre circular por las veredas del barrio.

Lumsden (31 años, nacido en Londres, de madre uruguaya), vive en Montevideo hace un año y en el tiempo que lleva el tour entiende que los montevideanos lo consumen de una forma distinta a los extranjeros.

“La mirada uruguaya busca saber más de dónde sale este arte, quién y por qué lo pinta. Además, hay curiosidad sobre el arte urbano en general, cómo funciona, de dónde viene la plata, cuál es la motivación detrás de los artistas. También hay un poco de sorpresa. En cambio, los turistas lo ven como linda introducción a la ciudad, con su visión de afuera. Sirve para que vean cómo en Uruguay el arte llega a la calle y de una manera tan aceptada. Hay muchos países donde el arte urbano es ilegal o está muy mezclado con la publicidad, y acá convive tan fácilmente con la ciudad que es sorprendente”, contó Lumsden a 180.

El recorrido finaliza en Casa Wang (Juan Carlos Gómez casi Piedras), un centro donde se reúnen artistas de la zona -muchos de los que pintaron las obras incluidas en el recorrido- y donde hay láminas, postales y cuadros a la venta. El centro lleva el nombre de un antiguo personaje chino del barrio, al que los pintores imaginaron fumando una enorme pipa que se transforma en dragón en un mural que rodea la esquina, así como en un retrato en el interior del centro.

El origen

La propuesta surgió a partir de un proyecto para un curso del Claeh por la argentina Nuria Rodríguez y su compañera, que la idearon y crearon las redes sociales, pero no para llevarla a la acción sino para presentar el trabajo curricular. En setiembre de 2017, Lumsden llegó a la página de Facebook del proyecto pidiéndoles trabajo. “Me dijeron que trabajo no había porque el tour no existía. Me sumé al grupo, nos hicimos amigos y empezamos a armarlo de verdad”, explicó.

Él tenía experiencia como guía, ya que había trabajado haciendo tours por dos años en la ciudad universitaria de Cambridge, por lo que conocía la “fórmula”: cuánto debía demorar, cómo funcionaba, etc. Recientemente se sumaron también dos gestoras culturales, Mariale Perlini y Lucía Ciganda, ambas uruguayas.

Perlini encabeza desde hace varios años el proyecto “Soy tu piano”, con el que lleva su piano a plazas públicas para que el público lo toque libremente, lo que le valió un premio Morosoli. Dicho instrumento fue pintado por una artista integrante del colectivo de Casa Wang, por lo que Perlini fue el vínculo directo del tour con los artistas.

Una ciudad vieja

Según el guía, los artistas están embelleciendo al barrio con sus intervenciones, muchas de ellas, incentivadas por la Intendencia de Montevideo. “Sienten que es una forma positiva de atraer gente a la ciudad. Le están metiendo energía creativa de cambio. Cuando pintás tu casa, es para mejorar, y si pintás el barrio, mejora”, comentó.

“El arte y el tour son formas positivas de atraer gente al barrio de la Ciudad Vieja, que tiene un potencial enorme”, agregó Lumsden.

Para más información sobre Montevideo Street Art Tour, se puede acceder aquí a su página de Facebook.