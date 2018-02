Legisladores acordaron investigar el financiamiento político sin políticos La comisión que investiga el financiamiento de los partidos políticos en la Cámara de Diputados llegó a un acuerdo de “no involucrar actores políticos” para no afectar al sistema.

Actualizado: 23 de febrero de 2018 | Por: Redacción 180

El acuerdo se realizó por fuera de la versión taquigráfica pero el diputado frenteamplista Alfredo Asti lo dejó explicitado en una sesión de esta semana en la que sí había registro escrito.

La comisión investiga el vínculo entre cinco empresas y el financiamiento de las campañas electorales desde 1999 a 2015 inclusive. Las empresas son: Aire Fresco, Cambio Nelson, Cutcsa, Fripur y Minitar (agencia La Diez), y ahora se agregan Tenfield y Beraca.

El lunes la comisión decidió incluir a la empresa Tenfield y la organización Beraca, vinculada a la Iglesia Misión Vida del pastor Jorge Márquez.

Repasar los límites

En un cruce que se dio en la sesión del lunes, los diputados Alejandro Sánchez (Frente Amplio) y Graciela Bianchi (Partido Nacional) discutían sobre la posibilidad de citar por el caso Aire Fresco a las gremiales arroceras o solo a las empresas vinculadas al caso.

En esa discusión Bianchi planteó: “No tengo ningún problema, pero no sé si el diputado Sánchez estuvo en la reunión que hicimos especialmente solos, todos, para ponernos de acuerdo qué límites íbamos a poner a esto y evitar… Si usted estuvo presente, me parece que nos estamos corriendo de lo que decidimos. Entonces, no tengo problema de discutir eso otra vez, pero hasta ahí lo digo y nada más porque hoy hay versión taquigráfica”.

El diputado Alfredo Asti fue más claro en el alcance del acuerdo.

“En cuanto a replantear límites, creo que los que nos fijamos en la reunión que hicimos sin versión taquigráfica tenían que ver con no involucrar a actores políticos, ya que ello podría, de alguna manera lo dijimos muchas veces, afectar a todo el sistema político y no a las patologías que queremos atacar en este tema. Ese era el límite; creo que otro tipo de límite no nos habíamos puesto”, afirmó.