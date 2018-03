Vacunación en escuelas: triple bacteriana y HPV será ofrecida a niños En los meses de abril y mayo, el Ministerio de Salud Pública ofrecerá dos vacunas a los alumnos de sexto año escolar.

Actualizado: 15 de marzo de 2018 | Por: Redacción 180

Las vacunas que se ofrecerán en las escuelas son la triple bacteriana, que protege contra la difteria, tétanos y tos convulsa, y la vacuna contra el Virus del Papiloma Humano (HPV por sus siglas en inglés) que solo será para las niñas.

En el caso de la vacuna contra el HPV, el subsecretario de Salud Pública, Jorge Quian dijo que están convencidos que es eficiente para disminuir la enfermedad de transmisión sexual más frecuente que es el Virus del Papiloma Humano.

“Ya se empezó a demostrar que lesiones pre cancerosas en el cuello uterino son menos frecuentes en aquellas muchachas que se han vacunado. No se ha podido demostrar todavía que la vacuna evite el cáncer de cuello uterino ¿por qué? Porque llevamos 12 años de vacunación en Estados Unidos y otros países desarrollados que comenzaron en ese momento. Se supone que esas muchachas que tenían 11 o 12 años ahora tienen 22 o 24 y para desarrollar el cáncer de cuello uterino se requiere que tengan entre 30 y 50 años”, explicó Quian.

La logística para vacunar a los alumnos está definida a nivel nacional. Esta no es la primera vez que se vacuna en escuelas, hasta hace 10 años se hacía. En este caso, los padres deberán autorizar a sus hijos y para eso desde la escuela se les enviará un certificado. En caso de que la respuesta sea negativa se le pedirán las razones. La población objetivo son 46.000 niños de todos los sextos del país.

Quian dijo que entre 2012 y 2013 la tos convulsa afectó a muchos niños uruguayos menores de seis meses y por eso una de las estrategias para disminuir la incidencia de esta enfermedad es vacunar a los adolescentes, que son quienes se la transmiten a los niños más pequeños.

En el caso de HPV se dará otra dosis en octubre y noviembre. Actualmente, en Uruguay la vacuna contra el HPV tiene una cobertura de 42% y con esto se piensa aumentar el porcentaje.

“Nosotros nos tomamos un tiempo para vacunar a las niñas, con una gran controversia entre distintos actores médicos y políticos. Siempre cuando aparece una nueva vacuna se discute mucho, porque mostrar su efectividad y en este caso unos dicen que sí y otros que no, entonces la sociedad ve esas dudas de reconocidos profesionales. Ahora las evidencias científicas son abrumadoras en relación con la disminución de lesiones pre cancerosas y de la circulación del virus”, expresó.

Quian también habló sobre los cuestionamientos que reciben por el rol de la industria en esto.

“Mucha gente dice ‘la industria está atrás de esta vacuna’. Sí, está atrás de todas las vacunas y nosotros desarrollamos una campaña en la que tratamos de combatir lo que la industria hace con alguno de los medicamentos. Pero no todo lo que hace la industria es malo y en las vacunas se ha logrado, fundamentalmente, a través de la Organización Mundial de la Salud y Organización Panamericana de la Salud comprarlas a precios reducidos. Si alguno de ustedes me siente hablar contra la industria por los precios exagerados que pone para algunos medicamentos, quiero transmitir que no hay contradicción. Usamos las vacunas porque podemos acceder a ellas y logramos precios convenientes, y rechazamos algunos medicamentos que utilizando la ley de patentes nos cobran a precios disparatados y con pocos estudios de efectividad”, afirmó.