Fiscal Pacheco solicitó procesamiento de Sendic por delitos de peculado y abuso de funciones El fiscal Luis Pacheco solicitó el procesamiento sin prisión del ex vicepresidente Raúl Sendic y otros ocho ex jerarcas de Ancap, según detalla el documento difundido por Fiscalía.

Actualizado: 19 de marzo de 2018 | Por: Redacción 180

Pacheco indicó en el pedido de procesamiento que Sendic fue “autor responsable de reiterados delitos de peculado en reiteración real con dos delitos de abuso de funciones en casos no previstos especialmente por la ley”.

Raúl Sendic fue presidente del directorio de Ancap entre 2008 y 2013, y asumió la vicepresidencia de la República en 2015.

Además, se solicita el procesamiento de los exjerarcas de Ancap, Germán Riet, Juan Gómez, Juan Justo Amaro, José Coya, Juan Luis Romero, Eduardo Goldsztejn y Ricardo Lemos por abuso de funciones; y el procesamiento de Manuel González por estafa.

El texto indica que no se solicita la prisión preventiva para ninguno de los casos, ni otras medidas sustitutivas, “por entender la Fiscalía que no se verifican ninguna de las causales que para su imposición exige el nuevo Código del Proceso Penal, que se entiende aplicable a la causa en trámite”. Agregan que los indagados no presentan “peligro de fuga, ni de frustración de la prueba, ni peligro para la seguridad de la sociedad”.

Ingrese aquí para leer el pedido de procesamiento completo.