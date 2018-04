Los orígenes del surfing en Uruguay: “tuvimos que romper códigos” Ariel González, uno de los pioneros del surfing en Uruguay, contó en No toquen nada cómo se comenzó a practicar ese deporte en el país y cómo los veía la sociedad de la época. “Cuando iba caminando con el tablón por Miguel Barreiro hacia la playa y me veían venir mis compañeras de clase, cruzaban de vereda, no me saludaban”, relató.

Actualizado: 28 de abril de 2018 | Por: Redacción 180

Ariel González (Foto: DelSol)