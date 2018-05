De tal palo, tal astilla: Darín padre e hijo a la conquista de Cannes El apellido Darín aterriza por partida doble en el 71º Festival de Cannes con el laureado padre y su ascendente hijo en sendas películas en español y a la conquista de premios.

Actualizado: 06 de mayo de 2018 | Por: Redacción 180

A los 61 años, el más popular de los actores argentinos, Ricardo Alberto Darín, llega a la Croisette envuelto en laureles. El último es el Donostia a la Trayectoria en el Festival de San Sebastián. Es el primer latinoamericano en recibirlo. De semejante palo hay una astilla de 29 años: Ricardo Mario 'Chino' Darín.

La pinta de galán puede heredarse, pero el talento artístico no. Darín padre dijo estar "orgulloso" de que el 'Chino' "esté haciendo su propio camino". Pero su hijo afirmó que ni siquiera es fan de su padre.

No compiten entre sí en Cannes. El padre tiene un coprotagónico en "Todos lo saben", del iraní Asghar Farhadi. Comparte cartel con Penélope Cruz y Javier Bardem en la sección por la Palma de Oro. Es un thriller psicológico del dos veces ganador del Óscar de Hollywood a la mejor película de habla no inglesa.

El hijo tiene un papel secundario pero no menor en "El Ángel", del argentino Luis Ortega. La película integra la sección Una Cierta Mirada. 'Chino' es el compadre de fechorías de un personaje que evoca a Carlos Robledo Puch, el mayor asesino serial de la historia policial argentina. Un niño mimado de una familia de clase media que mató a mansalva.

Maradona, Messi y los zombis

Darín padre es una figura del mundo iberoamericano. Ya había transitado la alfombra roja de la riviera francesa con su celebrado papel de 'Bombita Darín', el vengador explosivo de los abusos en las multas de tránsito en "Relatos Salvajes" (2016), la supertaquillera realización de Damián Szifrón.

Volvió en el rol de presidente de Argentina en el aplaudido thriller político "La cordillera", del argentino Santiago Mitre.

"Es una experiencia inédita trabajar con un hombre como Farhadi. Todos estamos yendo hacia él en forma absolutamente confiada y entregados", dijo a la AFP.

Su estrella está en apogeo. Encarnó a un astuto oficial de justicia en el policial "El Secreto de sus Ojos" (2009), de Juan José Campanella, ganadora del Óscar de la Academia.

Era su tercera vez en Hollywood, tras la nominación por "El hijo de la novia", de Campanella. Allí fue un comerciante que acude en ayuda de su madre con Alzheimer.

Amigo de los futbolistas Diego Maradona y Lionel Messi, carismático y gran relator de anécdotas graciosas, siempre dijo que su mayor ilusión era filmar "una película de zombis". En su CV figuran más de 40 películas.

"No tengo ningún tipo de ambición de repercusión internacional. Mi curiosidad pasa por tener buenas historias", declaró una vez.

Pies en la tierra

De su hijo dijo que "ha hecho su propia experiencia y siempre estamos hablando de hacer algo juntos. Es como una fantasía. Producirlo, escribirlo, dirigirlo, hacer todo lo que compone un largometraje". Está casado con Florencia Bas, matrimonio del que nacieron 'Chino' y Clara.

Darín junior fue el primero en trabajar con Penélope Cruz, en "La reina de España" (2016) del español Fernando Trueba. Entre sus logros está también su nominación a mejor actor en Argentina por "El clan", de Pablo Trapero.

El joven es novio de la actriz española Úrsula Corberó, quien encarna a 'Tokio' en la popular serie 'La casa de papel'.

Ortega lo dirigió y no ahorró elogios. "A mí me sorprendió porque es de los tipos más trabajadores que he conocido. Es un pibe que no se siente estrella. Está con los pies en la tierra", dijo a la AFP. "Tiene algo que tienen pocos, como un neurotransmisor que comunica fácilmente, genera empatía en el público".

AFP