Federer vuelve a liderar el ránking ATP Rafael Nadal sufrió este viernes su primera derrota sobre tierra batida desde hace casi un año, al caer 7-5 y 6-3 ante el austríaco Dominic Thiem en los cuartos de final del Masters 1000 de Madrid, con lo que perderá el número 1 del ránking.

12 de mayo de 2018

Nadal cederá los mandos en la próxima clasificación mundial ATP al suizo Roger Federer, que optó por no disputar la temporada europea sobre tierra batida este año, incluido Roland Garros (27 de mayo-10 de junio).

Puede que ese relevo en el ránking sea breve: Nadal tiene la oportunidad de recuperar en unos días el número 1, aunque para ello tendría que ganar la próxima semana el Masters 1000 de Roma, donde en 2017 perdió precisamente en los cuartos de final contra Dominic Thiem.

El austríaco de 24 años volvió por lo tanto a ser el verdugo de Nadal, que hasta este partido llevaba 21 victorias seguidas en su superficie favorita.

"Ni estoy súper feliz al ganar, ni súper triste al perder. No es un drama haber perdido", dijo después del partido Nadal.

"Él fue mejor que yo. Hay días en los que no juegas todo lo bien que quisieras. No me sentí lo suficientemente cómodo con la bola para llevarle a situaciones incómodas", admitió.

El jueves, Nadal había tenido que batallar ante el argentino Diego Schwartzman, pero pudo ganarle 6-3 y 6-4, para batir el récord de sets ganados sobre una misma superficie de manera consecutiva, con 50, dejando atrás los 49 que había logrado el estadounidense John McEnroe en 1984 sobre pista dura.

El choque entre Nadal y Thiem de este viernes era una reedición adelantada de la final del año pasado en Madrid y el austríaco pudo cobrarse la revancha de aquella derrota, además de la sufrida ante el español en las semifinales del último Roland Garros y también de la humillación más reciente ante el mallorquín este año en Montecarlo (6-0, 6-2).

Reacciones sin continuidad

Thiem rompió el servicio de Nadal en el séptimo juego del primer set (4-3) y tomó la delantera en esa manga. Tuvo una primera ocasión para apuntarse el set, pero su bola se marchó fuera con su rival ya superado.

Nadal lograba igualar el marcador tras una doble falta del austríaco, pero una serie de errores inhabituales del español permitían a Thiem volver a lograr un 'break' y sacar para ganar el set, algo que esta vez no desperdició para apuntarse ese 7-5.

En el segundo set se repitió en cierta forma un guión similar, con Thiem rompiendo el saque de la estrella local para irse 3-1 en el marcador, antes de que Nadal lograra reequilibrar 3-3.

Pero como en el primer set, justo tras recuperarse de la desventaja se vino abajo y Thiem encadenó tres juegos seguidos, que le permitieron derribar al grandísimo favorito y añadir un poco de emoción en la cuenta atrás hacia Roland Garros, donde Nadal parecía sin rival.

"Tenía que hacer un partido extraordinario para ganarle y es lo que he hecho", celebró el austríaco.

En semifinales, Thiem tendrá como rival al sudafricano Kevin Anderson (8º del mundo), que no es un especialista en tierra batida.

Anderson se clasificó a semifinales tras derrotar 7-6 (7/3), 3-6 y 6-3 al serbio Dusan Lajovic, el verdugo el jueves del argentino Juan Martín Del Potro en los octavos de final.

En la otra parte del cuadro, el joven canadiense Denis Shapovalov se clasificó por segunda vez en su carrera para unas semifinales de un Masters 1000, tras eliminar al británico Kyle Edmund, por 7-5, 6-7 (6/8) y 6-4.

El próximo rival de Shapovalov será el alemán Alexander Zverev (3º del mundo), que ganó 6-4 y 7-5 al estadounidense John Isner (9º), en el último de los cuartos de final en Madrid.

En el torneo femenino, la checa Petra Kvitova y la holandesa Kiki Bertens, 10ª y 20ª del mundo, se clasificaron este viernes para disputar la final, eliminando respectivamente en semifinales a la también checa Karolina Pliskova (6ª) y a la francesa Caroline Garcia (7ª).

AFP