Darío Pérez se comparó con Rosa Luxemburgo, Artigas, Seregni... y lloró El diputado frenteamplista Darío Pérez no le dio el voto 50 al oficialismo para aprobar el impuesto transitorio a los militares con el que pretendía mitigar el déficit de la Caja Militar.

Actualizado: 16 de mayo de 2018 | Por: Redacción 180

Pérez fue el centro de atención. En su argumentación se opuso al proyecto de ley porque discrimina y porque, para él, es inconstitucional. Se comparó con la teórica y activista marxista Rosa Luxemburgo, con el líder histórico del Frente Amplio, Líber Seregni, y con el prócer uruguayo José Artigas.

“Les quiero confesar que había traído una foto de Seregni y otra de Artigas. Pero no me dio el cuajo para ponerlas atrás mío. Pero las había traído. ¿Por qué? Porque ustedes comprenderán que me siento en soledad. Elegida por mí, pero en soledad”, dijo Pérez.

En referencia a la disciplina partidaria, Pérez recordó que también existían esos problemas en la Rusia del Lenin.

“Lenin y Rosa de Luxemburgo se peleaban entre ellos por estos temas de disciplina partidaria. Y voy a citar a Rosa de Luxemburgo porque como no voy a votar este proyecto alguno dice que soy facho. Y no lo soy. 'La libertad es para aquellos que piensan diferente. La libertad solo para los miembros del partido, aunque muy abundante, no es libertad del todo. Y la libertad es siempre la libertad de los disidentes'”, citó.

Pérez desafío a ir al llano a quienes escriben contra él. Contó que fue preso político y como tantas veces en el Parlamento, se emocionó.

“Con 16 años, cuando fue el golpe de Estado, el 28 de junio yo estaba junto con otros compañeros haciendo volantes junto a otros compañeros contra la dictadura. Con mis amigos, al más puro anarquista nos juntábamos en un sótano y con papel de escuela y drypen hacíamos volants y mariposas y salíamos de pintada por nuestra cuenta. Fui preso político durante un año y estuve cinco con libertad vigilada”, afirmó.