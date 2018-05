La joven uruguaya que cubrirá a Uruguay para la FIFA en Rusia Una periodista uruguaya de 21 años fue seleccionada por la FIFA para cubrir a la selección durante el Mundial de Rusia.

Actualizado: 19 de mayo de 2018 | Por: Redacción 180

En una apuesta por ampliar los contenidos y la cercanía con las selecciones durante el Mundial, la FIFA eligió a un periodista por país para seguir a cada selección y generar material en redes sociales.

Florencia Simoes es la periodista uruguaya que fue elegida por la FIFA para cubrir a Uruguay. En las últimas horas se oficializó la cuenta de Twitter @FIFAWorldCupURU desde la que compartirá contenidos exclusivos de la selección durante la competición.

"La oportunidad de estar en Rusia se dio de una manera bastante loca. La FIFA hizo un llamado para periodistas interesados en cubrir el Mundial Femenino Sub17 que se va a jugar en Uruguay en noviembre. Yo me postulé, mandé un currículum y algunos trabajos que había hecho, y a fines de enero me llamaron desde FIFA para ver si me interesaba cubrir el Mundial de Rusia. Obviamente que ni lo dudé. Quedé seleccionada entre varias personas para cubrir a Uruguay en el Mundial de Rusia para la FIFA", contó Simoes a 180.

La periodista partirá el 7 de junio a Rusia, dos días antes que la delegación celeste, y hará un taller con los otros 31 "team reporters" en Moscú.

El turno para los team reporters de Conmebol y Concacaf. A 65 días de #Rusia2018, estamos convencidos de que la experiencia digital de FIFA en el Mundial va a estar buenísima. Adiós BA, nos volvemos para Zúrich. pic.twitter.com/QPfAwdEoMH — Alejandro Varsky (@pollo_va) 10 de abril de 2018

"Mi rol básicamente es cubrir a Uruguay durante toda su estadía en Rusia para las distintas plataformas de la FIFA, ya sea Facebook, Twitter, Instagram, la página web, FIFA TV y el live blog durante los días de partido", señaló.

"Voy a estar con la selección en el mismo hotel y viajo con ellos en el chárter dentro de Rusia", agregó.

"La idea es generar contenidos todos los días. En cada sede donde juegue Uruguay voy a trabajar con un editor, un productor, un camarógrafo y un fotógrafo de FIFA, y en conjunto con ellos vamos a hacer entrevistas a jugadores, cuerpo técnico, cubrir los entrenamientos, hacer las crónicas de los partidos", dijo Simoes.

La periodista ya trabajó para la AUF durante dos años cubriendo partidos del fútbol uruguayo. Además integró el área de prensa de Juventud de Las Piedras y Wanderers.

"Para mí es algo increíble ir a cubrir un Mundial. Es lo que siempre soñé desde que estoy en esto. Empecé a los 16 años y tengo 21 nada más. Creo que todos los periodistas aspiramos a estar en la fiesta máxima del fútbol. A mí se me está dando a los 21 años, siendo mujer, que en el ambiente del fútbol es bastante complicado", expresó.

"Es una responsabildiad tremenda. Soy la única responsable de que todo salga bien, pero me siento súper capacitada para hacerlo. Además me eligieron entre varias personas, así que tengo la obligación de cumplir de la mejor manera", añadió.

"De la FIFA me dijeron que si este año sale todo bien y si hago las cosas bien, ya quedaría fija para los demás mundiales, Copas América y distintas competiciones", contó.