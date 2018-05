FIFA presentó la canción del Mundial con Nicky Jam, Will Smith y Era Istrefi La FIFA presentó este viernes la canción oficial del Mundial de Rusia 2018.

Actualizado: 25 de mayo de 2018 | Por: Redacción 180

"Live It Up" es interpretada por Nicky Jam, con Will Smith y Era Istrefi.

"Producida por el DJ y compositor Diplo, la canción sigue los pasos de ‘We Are One (Ole Ola)’ de Pitbull el ‘Waka Waka (This Time for Africa)’ de Shakira y promete aumentar el ambiente de fiesta del torneo en Rusia", dijo la FIFA en un comunicado.

La canción se interpretará en vivo en la final el 15 de julio.