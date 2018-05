Pocas respuestas y alto rechazo a cambios sin apertura del corralito mutual En los primeros tres meses del año, la Junta Nacional de la Salud (Junasa) respondió solamente un 15% de las solicitudes de cambio de prestador por pérdida de confianza realizadas por usuarios del Fondo Nacional de Salud (Fonasa).

Actualizado: 28 de mayo de 2018 | Por: Redacción 180

Según datos a los que accedió No Toquen Nada (DelSol FM), en el primer trimestre del año se solicitaron 740 cambios por pérdida de confianza en Montevideo y se trataron hasta ahora 182. De esos que fueron analizados, se rechazaron 68 y el resto espera respuesta. Además, a estas solicitudes se suman 1.038 en el Interior.

“Este 60% de rechazo muestra que hay un problema”, dijo a No Toquen Nada Sebastián Fleitas, doctor en Economía por la Universidad de Arizona de Estados Unidos, especializado en defensa de la competencia. “Se les dijo no accedemos a que te puedas cambiar por más que hayas perdido la confianza. Esto es central en cómo entendemos la cultura, pedimos demasiado para las cosas, deberían ser un poco más abiertas. Le dicen al usuario que no puede demostrar que no confía”, agregó.

Este año, por decisión del gobierno a raíz de la estafa al Fonasa, no se abrió el corralito mutual y la posibilidad de cambiarse de institución quedó restringida a dos circunstancias especiales. Una de ellas es el cambio de domicilio, una razón objetiva, y la otra la pérdida de confianza.

En la última apertura del corralito mutual, en febrero de 2017, se cambiaron unas 54.000 personas.

Fleitas dijo que los datos de este año son una pista para saber cómo está funcionando el régimen sin corralito y agregó que en base a ellos se podría prever un descenso significativo en la cantidad de movimientos. “Si esto se mantiene, obviamente haciendo una interpolación lineal porque no tenemos datos de qué va a pasar, llegaríamos a unos 7.000 cambios y esto es siete u ocho veces menos de lo que fue en 2017. Esto es una caída bien significativa”, explicó.

El economista sostuvo también que cerrar el corralito es malo y es una decisión que no ataca el problema de fondo. Para Fleitas, la única forma real de resolverlo es mejorar la regulación para que los actores compitan. “Si todo el mundo se pudiera cambiar todos los días, cuando alguien se siente bien iría al proveedor más barato y el día que se siente mal iría al más caro. Entonces, todos los proveedores de mejor calidad estarían llenos de gente más cara. Tener a la gente quieta por un año o dos, en algún sentido mejora el sistema y está bien. Pero tener a la gente muy fija y generar muchos problemas para cambiarse es súper problemático porque le baja los incentivos a los proveedores”, afirmó.