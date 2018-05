Una cuenta en Instagram elige a los mejores atacantes uruguayos que jugaron en Italia La cuenta de Instagram Calcio.Nostalgico está realizando un concurso para que el público elija a los mejores atacantes uruguayos que pasaron por el fútbol italiano. El administrador de la cuenta, Francesco Gagliardi, dijo a 180 que el mejor que vio fue Álvaro Recoba y que los jugadores uruguayos tienen cualidades distintas a los argentinos.

Actualizado: 29 de mayo de 2018 | Por: Redacción 180

En mayo, la cuenta de Instagram Calcio.Nostalgico lanzó un concurso llamado Nostalgia Cup en la que busca someter a votación a los mejores delanteros uruguayos que jugaron en el fútbol italiano.

En el primer duelo se enfrentaron Edinson Cavani (ex Palermo y Napoli) contra Marcelo Zalayeta (ex Juventus, Empoli, Napoli, Perugia y Bologna), y el actual delantero de la selección fue el ganador por el voto de los seguidores.

Algunos de los otros cruces han sido: Enzo Francescoli (ex Cagliari y Torino) contra Álvaro Recoba (ex Inter, Venezia y Torino); Pedro Petrone (ex Fiorentina) vs Diego Forlán (ex Inter); y Alcides Ghiggia (ex Roma y Milan) frente a Darío Silva (ex Cagliari).

Francesco Gagliardi, administrador de la cuenta, tiene 26 años y se definió como un amante del viejo fútbol, “cuando no había sido arruinado por el dinero y las redes sociales”.

Gagliardi dijo a 180 que la idea de una competencia entre atacantes uruguayos nació durante el cumpleaños de Rúben Sosa. “Soy hincha del Inter y me pasé el día mirando goles de Sosa una y otra vez, a quien no pude ver jugar por mi edad más que en videos de Youtube. Ahí empecé a pensar en otros jugadores de Uruguay que pasaron por Italia y comencé a preguntarme cuál fue el mejor de todos”, comentó.

Sobre los uruguayos en Italia, dijo que ha habido muchos que han jugado de gran forma en ese país y que “hay un vínculo muy fuerte entre nuestros países, y una tradición muy larga que comienza con Petrone, Schiaffino y Ghiggia” y va hasta la actualidad.

También, mencionó diferencias entre los uruguayos y los argentinos que van al fútbol italiano. “Los argentinos son diferentes, llegan al país y se quedan, en muchos casos, hasta el final de su carrera, convirtiéndose en un italiano más; mientras que los uruguayos llegan y si bien los hinchas inmediatamente se enamoran de ellos, siguen siendo uruguayos, mantienen una identidad más fuerte”, dijo Gagliardi.

El mejor atacante uruguayo que vio Gagliardi fue Álvaro Recoba, y entre los que no vio en vivo eligió a Enzo Francescoli, que en el concurso fue eliminado, justamente, por Recoba.