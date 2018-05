Zidane afirma que su vida “cambió” con la final del Mundial 1998​ "Es seguro que mi vida cambió con aquel partido (Francia-Brasil, 3-0). Me convertí en un jugador que marcó la historia del fútbol francés", confesó Zinedine Zidane en una entrevista en el periódico L'Equipe que aparecerá este jueves, con ocasión de los 20 años del único Mundial conquistado por Francia.

Actualizado: 30 de mayo de 2018 | Por: Redacción 180

Preguntado sobre si fue consciente en el momento sobre impacto que tendría su doblete en la final del Mundial 1998 en el devenir de su carrera, el hoy técnico del Real Madrid respondió: "No lo sabía en aquel momento. Pero es seguro que mi vida cambió con aquel partido. Me convertí en un jugador que cambió la historia del fútbol francés. Es cierto, hay que decirlo. La gente cambió hacia mí, sus miradas, lo sentía cada vez que me cruzaba con alguien", desveló Zidane.

"Los días antes de la final Aimé Jacquet (seleccionador) puso el acento en los saques de esquina: 'Zizou, sé que el juego de cabeza no es tu fuerte, pero con este brasileño de 1,70 metros (Roberto Carlos), el otro, poco más (Leonardo, 1,75 metros), así que te garantizo que si vas con convicción puedes hacer algo'. Y así fue", recuerda Zidane, que anotó de cabeza a la salida de sendos corners sus dos goles.

Luego de un inicio de Mundial decepcionante con una expulsión en la primera fase ante Arabia Saudita, Zidane pasó a la historia del fútbol galo con su doblete en la final ante el vigente campeón, Brasil, dando a Francia el primer Mundial de su historia.

(AFP)