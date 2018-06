La inteligencia artificial que mejora el bienestar pero no la economía “Estamos ante un dilema, algunos dicen que hay que desarrollar nuevos indicadores porque la inteligencia artificial mejora nuestro bienestar pero no necesariamente en el sentido económico”, dijo a No toquen nada el físico Andrei Vazhnov.

Actualizado: 01 de junio de 2018 | Por: Redacción 180

