“Yo debería ser la cara en los afiches del movimiento #MeToo” El director de cine estadounidense Woody Allen expresó su respaldo al movimiento #MeToo que ha desnudado abusos de mujeres por parte de hombres poderosos y consideró su carrera como símbolo en favor de esa lucha.

Actualizado: 05 de junio de 2018 | Por: Redacción 180

"Es gracioso, yo debería ser la cara en los afiches del movimiento #MeToo", dijo en una entrevista en Nueva York al programa de televisión argentino Periodismo para Todos que emite Canal 13.

El afamado director de cine de 82 años destacó que en su extensa carrera jamás ha sido objeto de denuncias por parte de las mujeres que trabajaron en sus películas.

"He trabajado en películas durante cincuenta años con cientos de actrices y ni una sola, grande, famosa, principales, nunca nadie ha sugerido ningun tipo de indecencia" de su parte, remarcó.

Subrayó además que ha empleado "a más de 200 mujeres en el equipo detrás de cámaras y remontándonos cincuenta años atrás, siempre les hemos pagado exactamente los mismos salarios que a los hombres".

Allen también rechazó haber agredido sexualmente a su hija Dylan, caso por el que fue investigado 25 años atrás sin que la justicia hallara pruebas suficientes para inculparlo.

"Estoy completamente a favor de que lleven ante la justicia a los verdaderos abusadores, pero si alguien es inocente y es puesto en la misma bolsa, eso es muy triste para la persona y creo que es injusto" dijo.

Dylan, hija de Allen y la actriz Mia Farrow, asegura haber sido agredida sexualmente por su padre cuando tenía siete años.

"Es terrible, ciertamente me siento mal porque me acusan de algo terrible que me hiere y hiere a mi familia, algo que fue jugzgado hace 25 años atrás, investigado por dos fuentes diferentes y que resultó ser completamente falso", dijo al declararse "angustiado" por esta acusación.

Allen rechazó ser vinculado en cualquier sentido con los casos de abusadores poderosos de Hollywood que su hijo Ronan Farrow ayudó a desnudar desde sus artículos periodísticos en la revista The New Yorker, que le valieron recientemente un premio Pulitzer.

"Quieres que se lleve ante la justicia a estos terribles acosadores a estas personas que hicieron cosas terribles y creo que eso es algo bueno lo que me molesta es que me vinculen con ellos", dijo.

AFP