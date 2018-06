Diego López: “vengo a Peñarol y encuentro un equipo armado” Peñarol presentó a Diego López como nuevo entrenador del equipo. El flamante DT dijo en conferencia de prensa que buscará jugar un fútbol dinámico, sin perder las cualidades que ya posee el plantel.

Actualizado: 09 de junio de 2018 | Por: Redacción 180

López llegó al Campeón del Siglo por primera vez este sábado y brindó una conferencia de prensa junto al presidente Jorge Barrera, en la presentación oficial del nuevo entrenador de Peñarol.

El exdirector técnico del Cagliari italiano agradeció a la dirigencia por haberlo elegido y dijo que era “un orgullo y una enorme satisfacción” llegar al equipo carbonero, del que reconoció ser hincha.

“Es verdad que dejo Europa y que muchos técnicos nacionales anhelan lo contrario, pero estoy haciendo algo que quise hacer siempre, es una parte importantísima de mi carrera”, dijo López.

También, dijo que si bien hace más de 20 años que vive en el exterior, siempre siguió el campeonato uruguayo y tiene claro cómo jugó Peñarol durante la etapa de Leonardo Ramos como entrenador. “Vengo a Peñarol y encuentro un equipo armado. Es el último campeón, entonces trataré de igualar lo que hizo ‘Leo’ como campeón local, y después trataré de mejorar la parte internacional, que es lo que queremos todos”, añadió.

Halagó las condiciones del plantel actual, diciendo que buscará que no se pierda nada de lo que ya tiene, y que su meta será “tratar de jugar al fútbol dinámico”.

“Este equipo tiene jugadores de calidad. Me gustan los jugadores de calidad. Se precisan de los otros pero si tengo que elegir entre uno de calidad y otro que corra por cinco, elijo el de calidad porque me gusta el buen juego. A veces no se te puede dar pero esta es la idea. Con los jugadores de calidad podés dar mucha dinámica y ritmo y se pueden complementar con los otros”, comentó López.

Además, confirmó que su ayudante será el italiano Michele Fini, con quien trabaja desde que dirigió a Bologna, y que el preparador físico será el profesor Alejandro Valenzuela. También, descartó que Marcelo Suárez, ayudante de Leonardo Ramos, vaya a formar parte del cuerpo técnico.