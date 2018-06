Trump ataca en Twitter a los aliados de EEUU

"Comercio Justo debe llamarse ahora Comercio Tonto, si no es recíproco", escribió el mandatario estadounidense en la red social al criticar las tarifas canadienses a las importaciones de leche estadounidense.

Y el primer ministro canadiense, Justin Trudeau, luego "reacciona como herido cuando se destaca esto", escribió Trump.

Fair Trade is now to be called Fool Trade if it is not Reciprocal. According to a Canada release, they make almost 100 Billion Dollars in Trade with U.S. (guess they were bragging and got caught!). Minimum is 17B. Tax Dairy from us at 270%. Then Justin acts hurt when called out!