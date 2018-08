Habilitan allanar domicilios de Cristina Fernández que dice que no se arrepiente “de nada” El Senado argentino aprobó este miércoles por unanimidad la autorización para que el Poder Judicial allane tres domicilios de la expresidenta Cristina Fernández.

Actualizado: 23 de agosto de 2018 — Por: Redacción 180

La votación fue por unanimidad, incluido el voto de la propia Cristina Fernández.

La comunicación oficial al juez Claudio Bonadio, en el marco de la causa que se inició con los cuadernos de un ex chofer del ministerio de planificación, se hará esta mañana y automáticamente se realizará el procedimiento.

Durante la votación, Cristina Fernández, les habló a los senadores sobre el juez Bonadio y su actuación.

“La verdad es que ustedes consideran que el doctor Bonadío es un juez impacial. De seis causas, cinco fueron iniciadas e impulsadas por él. Casi tiene fuero de atracción sobre Kirchner. Cuando aparece algo que es Kirchner, pin...”, dijo.

La causa tiene 15 indagados (arrepentidos) colaboradores, la mayoría de ellos empresarios que hicieron contratos de obra pública con el gobierno argentino durante la administración de Nestor y Cristina Kirchner.

"¡No me arrepiento de nada de lo que hice!”

—Cristina Fernández

La exmandataria le preguntó al resto de los senadores si de verdad creían en la versión que daban los arrepentidos.

“Somos todos hombres y mujeres grandes, ¿me van a decir mirándome a los ojos que realmente creen que los que están hablando como arrepentidos están diciendo en serio la verdad? ¿Ustedes creen que la patria contratista y la cartelización de la obra pública empezó el 25 de mayo de 2003? ¿En serio se produjo esa reunión tal cual cuenta un empresario que dice que lo llamó un ministro cómo tenían que hacer a él, que venía de varias presidencias de la Cámara Argentina de la Construcción?”, ironizó.

Además, la Cristina Fernández de Kirchner dijo que no se arrepiente de nada. “Creo que en empoderamiento de los derechos, creo en las universidades públicas, en la ciencia y la tecnología, creo en todas y cada una de esas cosas. Creo en el desendeudamiento como un instrumento de autonomía en la toma decisiones de un país. Sí creo en esas cosas. No me van a hacer arrempetir. Si creen que con los Bonadío, con los desafueros, me voy arrepentir, no. ¡No me arrepiento de nada de lo que hice!”, enfatizó.