“Not tonight”, un Brexit de pesadilla contado en un videojuego Un "God Save the Queen" con aires fúnebres e inmigrantes internados en campamentos forman parte de "Not Tonight", un videojuego británico que salió a mediados de agosto y que describe a una Inglaterra post-Brexit desencantada y xenófoba, a imagen y semejanza de las preocupaciones de su autor.

Actualizado: 23 de agosto de 2018 — Por: Redacción 180

"Tengo la impresión de que vamos directo hacia un precipicio, y que nadie intenta poner un freno. El videojuego responde a este sentimiento" explica Tim Constant, de 40 años, creador de este juego independiente, y desarrollado por un pequeño equipo de tres personas durante 18 meses.

El videojuego da vida a un guardaespaldas que acaba de perder su nacionalidad británica, y se ve obligado a aceptar todo tipo de trabajos para responder a las demandas cada vez más exigentes de un gobierno autoritario, cuya divisa es "trabajen duro, no busquen problemas, y entonces quizá los dejemos permanecer en Reino Unido".

Se trata de verificar las identidades de los personajes del juego mediante algunos clics de ratón, y de autorizarles, o no, a entrar en una discoteca o un bar, y, más tarde en el juego, a entrar en el propio país.

"Habitualmente, política y videojuego no se mezclan, por temor a que ello pueda generar rechazo en algunos jugadores", asegura Tim Constant.

Pero para Olivier Mauco, fundador de Game in Society y profesor de Ciencias políticas en París, ello puede ser en cambio algo positivo. "Es una experiencia que se hace vivir en una Gran Bretaña distópica [...] Decidir, es muy diferente, y tiene un impacto porque uno comprende las consecuencias" de esas opciones.

Sin ambigüedad

El juego está en el top 10 de las mejores ventas de plataforma de descarga Steam, ya desde el fin de semana de su salida, y tuvo una acogida elogiosa, con comentarios "muy positivos".

Ello no impidió sin embargo la multiplicación de críticas en los comentarios: "Muchos de nosotros, jugadores, […] estamos cansados de ver programas políticos introduciéndose en nuestro pasatiempo favorito" se queja un jugador llamado Drakhor. "Este juego me interesa, pero no voy a gastar dinero en favor de propaganda izquierdista" afirma otro, Progeria Pete.

El juego exhibe de entrada su posición eurófila, por lo que pierde su capacidad de sorprender y cultivar la duda sobre sus intenciones.

"Ir a rostro descubierto no será tan contundente. Ello va a reforzar las posiciones de los pro y de los anti-Brexit, y el riesgo es que parte del público se desentienda", opina Olivier Mauco.

Un riesgo que no asusta en absoluto a Tim Constant: "sabía que habría rechazo en torno a este tema", admite. Pero ello podría "ayudar" a los jugadores a "reflexionar un poco más sobre la situación".

Para el pequeño equipo que está detrás del juego, el Brexit ya ha tenido una consecuencia muy real: "El autor de los grafismos es polaco. Acaba de irse a Polonia debido a la incertidumbre sobre lo que va a ocurrir" en Reino Unido.

"Not tonight" está de momento disponible en inglés en PC a través de plataformas de descarga por unos 15 euros. Se prevé que salga en consola a principios de 2019.

AFP