“Darwin es una superexageración de mi personalidad” Carlos Tanco dijo que no se siente "contaminado" por Darwin Desbocatti pese a que el personaje "es como una hipérbole" de su forma de ser.

Actualizado: 01 de setiembre de 2018 — Por: Redacción 180

Tanco habló de su "autoindulgencia": "fallar una cantidad de veces interminable, antes me generaba ardor, ahora es una picazón", reconoció en una entrevista con La Mesa de los Galanes.

Interpretar a Darwin todos los días no lo "contamina", reconoció. "No creo que me haga mal, creo que yo le hago mal al personaje", dijo.

"El personaje es como una hipérbole, una superexageración de mi personalidad, mezclada con otras personalidades más exageradas que la mía: la de mi padre, la de Guillermo Nimo, yo qué sé", señaló. "Mi viejo tiene esa cosa vehemente que yo no tengo, mi forma de interrelación es bastante más light y aburrida", agregó.

"Al ejecutarlo yo no siento que me contamine a mí. Soy un pésimo actor, entonces no me veo contaminado por el personaje que ejecuto", expresó Tanco.

"Yo no recibo los estímulos cerebrales del personaje. No es que estoy haciendo un personaje que es una porquería y me queda esa porquería en el organismo, que es lo que le pasa a los actores", explicó.

¿Analista político?

"Al tener muchas más libertades que cualquier analista político puedo decir cosas un poco sorprendentes o por lo menos no trilladas y que estén fuera del marco de lo esperable, entonces que parezcan un hallazgo que los otros no vieron. Y capaz que lo vieron pero no pueden decirlo", explicó.

Los politólogos "están tremendamente acotados y tienen que sugerir cosas". "No pueden decir de Bordaberry que no se tenía que haber dedicado a la política con ese apellido. Bueno, un politólogo no puede decir eso, pero estoy seguro de que lo piensan", explicó.

El peor personaje del mundo

"El personaje está muy mal construido, es un desastre, tiene problemas de años, anacronismos, habla cosas que no debería saber. Es el peor personaje del mundo como personaje, no hay un personaje tan mal construido en ningún lado, lo que me da la posibilidad de llevarlo para donde se me cante. Es un ejercicio de libertad hacer las cosas mal", dijo Tanco.

"No hay temas con los que no haga chistes. El que hace chistes es un imbécil y no tiene ningún sentido de la ubicación", señaló.