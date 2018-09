Bono debió suspender un concierto por pérdida de la voz

"Lamentamos mucho la anulación de esta noche. Bono estaba en forma y su voz en excelente condiciones antes del espectáculo, pero después de algunas canciones sufrió una pérdida completa de la voz", indicó el grupo de rock en un comunicado publicado en su sitio oficial.

"No sabemos qué fue lo pasó y consultaremos con un médico", agregó la banda.

U2 estaba realizando el segundo y último concierto consecutivo previsto en Berlín en el marco de una gira internacional.

Desde las primeras canciones, Bono dio muestras de que estaba sufriendo dificultades con su voz. En varias ocasiones, incluso en plena interpretación de los temas, el cantante de 58 años se detuvo para beber líquido de un termo.

En un video publicado en Twitter por la revista lifestyle EFTM, aparecía Bono diciendo al público "pienso que no podremos continuar".

U2 playing in Berlin, Bono has lost his voice after just a couple of songs - show paused, but likely to be cancelled pic.twitter.com/CdcJE9FIqg