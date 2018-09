Planetario: una reforma “poderosísima” que deja dudas El Planetario de Montevideo realiza una reforma que ronda los dos millones de dólares pero deja dudas entre los astrónomos de Facultad de Ciencias porque no están seguros de la “capacidad de gestionarlo”.

Actualizado: 03 de setiembre de 2018 — Por: Nicolás Kronfeld

El planetario empezó a funcionar en 1955 con un proyector y hasta ahora siempre fue el mismo, nunca se cambió. Recibió arreglos y modificaciones de todo tipo, se le agregaron complementos tecnológicos de planetarios de Japón, pero el proyector original siempre fue de 1954.

Por eso, la reforma que actualizará nuestro planetario es histórica. La obra implica refacción del edificio, compra de butacas, instalación de aire acondicionado, reformas de accesibilidad y la instalación de un proyector digital de última generación que muestra imágenes en toda la bóveda que replica el cielo en el Planetario.

El cielo del planetario pasará de ser una serie de bombitas que se prenden y apagan según lo que quiera mostrarse, a ser una media esfera de pantalla de cine en la que se pueden ver movimientos, explosiones y películas de todo tipo.

El director del Planetario, Oscar Méndez, explicó la gama de opciones que tendrá el nuevo proyector: “Tenés toda la gama de posibilidades. Desde trabajar en vivo hasta pasar un show como si fuera una película. Incluso se puede trabajar con el requerimiento del público, haciendo una compulsa sobre a dónde quieren ir, qué quieren ver".

"Tenés todo el universo a un clic de distancia. Además, cualquiera de los software que se presentaron permiten la posibilidad de producir aquí en Uruguay”. —Méndez

Hasta ahora no se podía, por ejemplo, hacer una función que muestre cómo será el cielo en el futuro, ni cómo era el día que se inauguró el Planetario de Montevideo, ni el día que Uruguay ganó el Mundial de 1930. No se puede ver de cerca la explosión de una supernova ni se puede ver nuestro planeta como si estuviéramos parados en otro planeta; todo eso se podrá hacer con el nuevo proyector.

Con este abanico de posibilidades, la exigencia de conocimiento crece. Hay que saber para poder priorizar qué de todo lo que se puede mostrar tiene relevancia o interés real. También hay que saber para traducir ese conocimiento en algo comprensible por el público general. Ahí se definirá el éxito verdadero de esta reforma.

“Con esta nueva tecnología se puede ver el cielo con una precisión importante, no es solo ver los puntitos luminosos en la noche sino que puedo seleccionar ‘tal puntito’ y ver si es una estrella, un conjunto de estrellas y qué características tiene. Eso es increíble para el público, el tema es ¿tenemos la capacidad para gestionarlo? Y sobre esto ¿qué vamos a hacer? ¿en qué vamos a trabajar? Estaría bueno poder ponerle ese pienso y sacar el máximo provecho posible con todo esto que tenemos”, dijo la doctora en Astronomía, Andrea Sánchez, integrante del Departamento de Astronomía de la Facultad de Ciencias.

El desafío intelectual

En el Planetario trabajan 18 personas, de los cuales seis son docentes y el resto se reparten entre mantenimiento, recepción y biblioteca. De todo el cuerpo docente, solo dos personas son licenciados en Astronomía.

“Cuando hay una inversión tan importante sería esperable que, así como se invirtió el dinero, se invierta en cabeza sobre qué vamos a hacer con esta herramienta poderosísima que vamos a tener”, indicó Sánchez.

Méndez tiene estudios incompletos de la licenciatura en Astronomía, es docente del Planetario desde el 1995 y trabajó por seis años en el observatorio astronómico Los Molinos. Entró a la Intendencia en la sección de Tesorería y a través de un concurso interno pasó al Planetario. Luego, con otro llamado interno llegó al cargo de Dirección.

Si bien el cargo de dirección no es solamente de aporte científico y tiene su parte administrativa, los directores suelen ser personas con conocimientos certificados con títulos en los planetarios del resto del mundo.

“Quizá el caso más paradigmático es el del Planetario de Nueva York, que lo dirige Neil deGrasse Tyson pero esa es una característica general de todos los planetarios del mundo, la presencia de los astrónomos, no sólo en cargos de dirección, sino en toda la pirámide estructural de un Planetario”, detalló a No toquen nada el director del Departamento de Astronomía de Facultad de Ciencias y doctor en Astronomía, Gonzalo Tancredi.

“En la casi totalidad de los casos el interlocutor es personal con una formación sólida en Astronomía”. —Tancredi

Méndez, dijo que la dirección es un cargo administrativo y que está conforme con los perfiles de su plantel: “Tenemos un mix de distintas formaciones en el cuerpo docente. Por un lado hay dos licenciados en Astronomía (uno de ellos con maestría) y por el otro hay gente con larga experiencia a nivel de educación secundaria. Me interesaría seguir teniendo las dos vertientes. Hay gente muy valiosa egresada de Facultad de Ciencias, bien formados como investigadores, y del IPA, bien formados en el área didáctico-pedagógica. Lo que ocurre es que el Planetario depende de la Intendencia de Montevideo, que tiene una serie de políticas que trascienden mis decisiones. La Facultad de Ciencias tiene mucho que aportar desde el lado de la extensión. No necesariamente los investigadores son buenos comunicando”.