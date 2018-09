India da “un paso monumental” al despenalizar las relaciones homosexuales

En todo este país del sur asiático de 1.250 millones de habitantes, grupos ataviados con colores del arco iris rompieron a llorar y se abrazaron tras la lectura del dictamen de la más alta instancia judicial del país.

En el Lalit Hotel de Nueva Delhi, establecimiento de lujo propiedad de un conocido activista gay, los empleados celebraron la noticia en una sala realizando una coreografía de la canción "Scream & Shout" de will.i.am, constató una periodista de la AFP.

En decisión unánime, los cinco jueves de la Corte suprema consideraron inconstitucional un viejo artículo que condena las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo.

Esta disposición "se había convertido en un arma de acoso contra la comunidad LGTB", declaró el presidente de la Corte suprema, Dipak Misra.

Según el código penal indio, que data de la era colonial británica, la homosexualidad podía ser castigada hasta con cadena perpetua. Pero, de hecho, las condenas por relación entre personas del mismo sexo eran rarísimas.

"¡Estoy atónito! Ha tardado en llegar, pero al fin puedo decir que soy libre y que tengo los mismos derechos que los demás" se entusiasmó Rama Vij, un estudiante de Calcutta, que se congregó con amigos para seguir la lectura del dictamen ante la televisión.

Un panel de cinco jueces de la Corte suprema había escuchado en julio los argumentos de los demandantes homosexuales, entre ellos varias celebridades, quienes consideraban que este artículo era contrario a la Constitución india.

Durante los debates, el gobierno nacionalista indio de Narendra Modi, conservador en temas sociales, optó por no tomar una posición en este tema y dejó que la justicia decidiera sobre la despenalización de la homosexualidad.

India se convierte así en el 124º Estado del mundo en el que los actos homosexuales no son --o ya no son-- criminalizados, según datos de la Asociación internacional de personas lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersexos.

Aunque existe un entorno homosexual discreto en grandes ciudades de India como Delhi o Bombay, las relaciones sexuales entre hombres o entre mujeres siguen siendo muy mal vistas por la sociedad india.

Muchos indios, en especial en las zonas rurales donde reside el 70% de la población, consideran la homosexualidad como una enfermedad mental. Algunos la equiparan incluso con la zoofilia.

By striking down criminalization of same sex relations under #Section377 India's #SupremeCourt has taken a momentous step that will resonate around the world. Over 70 countries, including many in the Commonwealth, that still have such discriminatory laws should also repeal. @hrw