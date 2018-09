Agua caliente, pantuflas, tarjetas y wechat, las claves para hacer negocios con los chinos Antonio Carámbula, director del instituto Uruguay XXI, reconoció que los empresarios uruguayos desconocen cómo negociar con sus pares en China y dio varios ejemplos sobre comentarios y situaciones que se deben evitar.

Actualizado: 19 de setiembre de 2018 — Por: Redacción 180

"No los conocemos, esa es la verdad", dijo Carámbula en No toquen nada. El funcionario que estuvo tres veces en China este año y viajará una cuarta vez próximamente.

"Más allá de situaciones puntuales, no conocemos a China. De hecho hablamos de China y las diferencias culturales, gastronómicas, de clima, como ellos hablan de Latinoamérica", señaló.

A partir de esta situación es que el gobierno busca "generar una consciencia hacia adentro". "Cada vez salimos al exterior a algún mercado que no conocemos hacemos charlas de introducción y demás. En general invitamos a Gabriel Rozman, que es el presidente de la Cámara Uruguay-China y es quien ha liderado la llegada a Zonamerica a Foshán", contó.

"Hay que tratar de generar consciencia de la importancia que tiene China hoy", dijo Carámbula.

"Por lo único que nos conocen es por el fútbol. Ayudó el Mundial, ayudó que ganamos la China Cup este año. Si llegás a nivel empresarial, también por la calidad de nuestra carne", agregó.

Qué no hacer

"En el ChinaLac del año pasado, uno de los eventos más importantes que dio un buen resultado fue hacer en el propio centro de convenciones un par de meses antes una reunión con todos los operadores turísticos y hoteleros para cosas básicas que los chinos precisan. Tiene que haber buffet en un hotel, no existe otra forma, por las costumbres. Y hay otros detalles: pantuflas, agua caliente...", ejemplificó Carámbula.

"En términos generales" los empresarios no tienen noción sobre cómo negociar con China. "No hay misión a China que hagamos en la que previamente no hagamos alguna charla introductoria. Generalmente acompañamos a las delegaciones generando reuniones de negocios, armando espacios de networking, porque no es fácil llegar a China", contó.

"Hay comentarios que no se deben hacer, uno va aprendiendo. Cuando hacemos una presentación en China, siempre lo hacemos en mandarín. En realidad lo hacemos en español porque no necesariamente hablan inglés, con traducción", explicó.

"Una cosa que tuvimos que cambiar es el mapa. Ellos miraban el mapa y no lo entendían. China es el centro del mundo, con lo cual América pasa para el otro lado y China está en el centro", agregó el jerarca.

"La entrega de la tarjeta es un momento importante. No te quedás jugando con la tarjeta", señaló.

En China la red social más importante es WeChat, que es mucho más que una red, "es una pasarela de pagos". "Un empresario uruguayo tiene que tener WeChat"; afirmó.

"Hay que estar preparado para ese nuevo mundo", dijo Carámbula.